Lens : Pierre Sage réagit à ses retrouvailles avec l’OL en Coupe de France

Le destin aime les clins d’œil. Un peu plus d’un an après son renvoi de l’OL, Pierre Sage va retrouver son ancien club en 1/4 de finale de Coupe de France, une première au Groupama Stadium pour le coach de 46 ans (Lens s’était incliné 1-0 à Bollaert en L1 lors du match aller). Ce duel excitant entre deux des meilleures équipes françaises du moment aura une saveur particulière pour le technicien artésien, qui l’a évoqué juste après le tirage ce jeudi soir.

«C’est un tirage qui est assez surprenant, confie Sage. En tout cas, il nous permettra de préparer notre dernière journée de championnat (Lens se déplacera à Lyon lors de la 34e journée, ndlr) et de faire prendre conscience aux joueurs de ce que c’est de jouer au Groupama Stadium face à un adversaire qui aura sûrement quelque chose à jouer à ce moment-là, comme nous. C’est un bon match, et pour faire un beau parcours, il faut toujours faire un exploit, et on peut considérer que gagner à Lyon peut être un exploit. Donc on va se déplacer là-bas avec cette idée, et l’idée d’aller au bout pour fêter les 120 ans du club avec le plus beau cadeau, c’est-à-dire une coupe de France, un titre que le club n’a jamais gagné jusqu’à maintenant.»