La sortie mystérieuse de Karim Benzema après son départ d’Al-Ittihad

Auteur d’un triplé contre Al Okhdood, Karim Benzema n’a pas manqué sa première avec Al-Hilal. Après la rencontre, l’ancien buteur du Real Madrid s’est pourtant fendu d’une sortie remarquée. Après son départ d’Al-Ittihad dans les dernières heures du mercato hivernal, le Français n’a pas voulu en dire plus. «Parlons uniquement du match», a tout d’abord lancé le Nueve.

La suite après cette publicité

«Je ressens une excellente ambiance avec ce groupe et ce club», a également ajouté Benzema. Avant d’être relancé par un journaliste : «pourquoi ne pas avoir dit au revoir à Al-Ittihad ?» Une question à laquelle l’intéressé a répondu : «demandez-leur… demandez aux joueurs d’Al-Ittihad». Mystère…