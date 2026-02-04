OL : Paulo Fonseca félicite Laval

Soirée difficile pour l’Olympique Lyonnais ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France mais le match a tourné à l’avantage des Rhodaniens contre Laval (2-0). Gênés par l’animation défensive de Laval qui aurait pu faire très mal avec de nombreux contres, les Lyonnais ont longtemps échoué avant de faire la différence en fin de partie via Afonso Moreira et Endrick. Après la partie, Paulo Fonseca a livré son constat.

Loin d’accablé son équipe, il a surtout tenu à féliciter les Lavallois au micro de beIN Sports : «c’était un match très difficile, Laval a défendu très bien. Je pense qu’on avait beaucoup d’occasions en première période et après ça a été difficile. La ligne défensive était dense, peu d’espaces, on n’a pas bien joué et on a forcé dans l’intérieur. Contre ce genre d’équipe, on doit faire autrement. Après le talent d’Endrick fait la différence. Laval a défendu très bien et a bien contre-attaqué. L’adversaire a fait un bon match.»