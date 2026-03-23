La cinglante sortie du capo de l’OM après la défaite contre Lille

Après la défaite de l’OL face à Monaco (1-2) et celle de l’OM contre le LOSC (1-2), les capitaines de tribunes ont pris la parole pour soutenir leurs équipes et rassurer les supporters. À Lyon, le capo a voulu insuffler confiance et patience : « on est avec vous ! Ça va tourner… », rappelant aux Gones et à leurs fans que la spirale négative n’était pas une fatalité.

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À Marseille, l’ambiance était plus directe et incisive. Le capo marseillais a salué l’engagement des joueurs tout en lançant une grosse pique : « continuez comme ça les gars, vous êtes des monstres… bande de trompettes. » À Lyon, on croit encore au renversement malgré une saison riche en émotions, tandis qu’à Marseille, la situation reste plus sombre : l’OM peine à voir le bout du tunnel et enchaîne les mésaventures, même depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc.