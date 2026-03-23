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Ligue 1

La cinglante sortie du capo de l’OM après la défaite contre Lille

Par Allan Brevi
1 min.
Les supporters de l'OM dans les travées de l'Orange Vélodrome @Maxppp
terminé - 22/03 Marseille 1 Lille 2
terminé - 22/03 Lyon 1 Monaco 2

Après la défaite de l’OL face à Monaco (1-2) et celle de l’OM contre le LOSC (1-2), les capitaines de tribunes ont pris la parole pour soutenir leurs équipes et rassurer les supporters. À Lyon, le capo a voulu insuffler confiance et patience : « on est avec vous ! Ça va tourner… », rappelant aux Gones et à leurs fans que la spirale négative n’était pas une fatalité.

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🚨 Capo marseillais : « Continuez comme ça les gars, vous êtes des monstres… 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗧𝗘𝗦… » 🎺

Capo lyonnais : « ON EST AVEC VOUS ! 💪

Ça va tourner… »

Deux salles. 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦.

🎥 @ligue1plus

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À Marseille, l’ambiance était plus directe et incisive. Le capo marseillais a salué l’engagement des joueurs tout en lançant une grosse pique : « continuez comme ça les gars, vous êtes des monstres… bande de trompettes. » À Lyon, on croit encore au renversement malgré une saison riche en émotions, tandis qu’à Marseille, la situation reste plus sombre : l’OM peine à voir le bout du tunnel et enchaîne les mésaventures, même depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc.

Pub. le - MAJ le
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