Samuel Umtiti devient consultant pour RMC !

Par Tom Courel
Samuel Umtiti à l'entraînement du Barça @Maxppp

Samuel Umtiti renforce désormais l’équipe de RMC. En effet, selon les informations de L’Équipe, le champion du monde 2018 rejoint la radio en tant que consultant, avec comme objectif prédéfini la Coupe du monde 2026. Organisé du 11 juin au 19 juillet, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le rendez-vous majeur aura toute l’attention de l’ancien défenseur central du FC Barcelone. Il interviendra notamment dans deux émissions, "Génération After" et "L’After Foot" pour évoquer la compétition internationale et débattre sur celle-ci.

Umtiti sera d’ailleurs présent pour le média dès ce dimanche soir pour le débriefing de la rencontre PSG-OM, au Parc des Princes (20h45). Ce n’est pas le seul champion du monde qui sera au micro, puisqu’Emmanuel Petit, comme à son habitude, fera également partie de l’émission. Pour rappel, l’homme de 32 ans n’en est pas à son coup d’essai, car il avait déjà collaboré avec DAZN auparavant. Vainqueur du Mondial 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, Umtiti poursuit ainsi sa reconversion avec une expérience de très haut niveau.

