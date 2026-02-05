Alex Oxlade-Chamberlain sur le point de retrouver un club étonnant

Ancien joueur d’Arsenal et Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans) arrive doucement vers la fin de sa carrière. Le milieu de terrain vainqueur de la Ligue des Champions 2019 est d’ailleurs libre de tout contrat depuis août 2025 et se cherche un nouveau défi. Il pourrait finalement vers son retour vers la Grande-Bretagne.

La suite après cette publicité

Pas vers l’Angleterre, mais en direction de l’Écosse à en croire Sky Sports. Alors qu’Alex Oxlade-Chamberlain s’entraîne actuellement avec son ancien club Arsenal, il est en discussions avancées avec le Celtic Glasgow. «Oui, je l’apprécie beaucoup. Vraiment. Il s’entraîne à Arsenal depuis un certain temps, depuis son passage en Turquie. Côté forme physique, il n’est pas encore prêt pour un match, mais ça va. On verra. Et puis, il a plein d’options. Je pense qu’il était très enthousiaste à l’idée de ce que nous disions. Il connaît le club de football. C’est un grand ami de Joe Hart et Joe lui a parlé. Pas en notre nom. C’était juste une conversation avec Joe», a déclaré à son sujet Martin O’Neill, le coach du Celtic.