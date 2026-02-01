Menu Rechercher
1 - 0
71'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 20e journée
Lyon
1 - 0
MT : 1-0
71'
Lille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
37'
1 - 0
N. Nartey (PD R. Kluivert)
Classement live 4 Lyon 39 5 Lille 32
Possession 56% Lille Lyon
Tirs 2 1 5 1 3 8
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Lille 0
Compositions Lyon 4-3-3 Lille 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Romain Perraud 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Ruben Kluivert 2 #2 Logo Lyon Noah Nartey 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Romain Perraud 4 #2 Logo Lille Félix Correia 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 4/4 100% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 6/7 86% #3 Logo Lille Benjamin André 8/10 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3/3 100% #2 Logo Lille Félix Correia 2/2 100% #3 Logo Lille Benjamin André 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Tiago Santos 0/9 0% #2 Logo Lyon Endrick 0/6 0% #3 Logo Lyon Abner 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/3 0% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Berke Özer 32/33 97% #2 Logo Lille Aïssa Mandi 56/59 95% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 31/34 91%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
61% 27% 12%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
D
D
D
Rencontres précédentes
35% 19 Victoires 29% 16 Nuls 36% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure musculaire Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville
André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

UpYours 15:53 Franchement Lille c’est une belle équipe. Pour l’OL le manque Morton et Tolisso au milieu nous fait beaucoup de mal 5 Répondre
Match Lyon - Lille en direct commenté

20e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lille (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lille.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.5
4.2
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30127
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 01 février 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 20
Diffusion Ligue 1+
Code OL-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

