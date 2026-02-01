Prono
Match Lyon - Lille en direct commenté
20e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lille (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 février 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lille ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, R. Kluivert, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, Abner, T. Tessmann, N. Nartey, Afonso Moreira, P. Šulc, Endrick.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, Tiago Santos, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, N. Mukau, Félix Correia, H. Haraldsson.
- Qui arbitre le match Lyon Lille ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Lille ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 février 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par N. Nartey 37'.