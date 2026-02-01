Prono
Match Strasbourg - PSG en direct commenté
20e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et PSG (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et PSG.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et PSG ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, S. El Mourabet, A. Ouattara, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, I. Mbaye.
- Qui arbitre le match Strasbourg PSG ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg PSG ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 février 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par S. Mayulu 22'.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par G. Doué 27'.