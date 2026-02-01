Menu Rechercher
1 - 1
32'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 20e journée
Strasbourg
1 - 1
32'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
27'
1 - 1
G. Doué (PD B. Chilwell)
22'
0 - 1
(PD B. Barcola) S. Mayulu
21'
J. Panichelli (Penalty sauvé)
Classement live 1 PSG 46 6 Strasbourg 31
Possession 71% PSG Strasbourg
Tirs 4 1 3 3 1 4
Grosses occasions créées 50% PSG 1 Strasbourg 1
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 PSG 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1 #2 Logo Strasbourg Ben Chilwell 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1/2 50%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 35/38 92% #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 32/37 86%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
15% 35% 50%
Série en cours
V
V
V
N
V
N
V
D
V
D
Rencontres précédentes
10% 3 Victoires 23% 7 Nuls 67% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Valentín Barco Valentín Barco Accumulation de cartons jaunes
Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Blessure à la cheville

Match Strasbourg - PSG en direct commenté

20e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et PSG (Ligue 1 McDonald's, 20e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et PSG.

On en parle

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.2
2.6
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Nicolas Durand arbitre assistant
Huseyin Ocak arbitre assistant
Pierre Gaillouste quatrième arbitre
Hakim Ben El Hadj arbitre VAR
Marc Bollengier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18416
  • Affluence maximum : 30612
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 01 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 20
Diffusion Ligue 1+
Code RCSA-PSG
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et PSG ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, S. El Mourabet, A. Ouattara, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, I. Mbaye.

Qui arbitre le match Strasbourg PSG ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg PSG ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par S. Mayulu 22'.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par G. Doué 27'.

Comparer les stats du match
