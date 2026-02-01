Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique évoque la concurrence entre Chevalier et Safonov

Strasbourg 1-2 PSG

Après la victoire du PSG à Strasbourg (1-2), Luis Enrique s’est arrêté au micro de Ligue 1+. L’occasion pour le technicien espagnol d’afficher sa satisfaction, mais également de revenir sur la concurrence entre Chevalier et Safonov, titulaire ce soir et décisif en repoussant un penalty de Panichelli.

De quoi propulser le gardien russe en tant que numéro 1 sur la durée ? « Je ne sais pas, ça dépend de la performance, de la vie, de plein de choses. Ce que je peux dire en tant qu’entraîneur, c’est que je suis très content d’avoir trois gardiens de ce niveau », a habilement répondu Luis Enrique. Réponse au cours des prochaines semaines…

