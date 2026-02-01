Strasbourg : Diego Moreira reste positif malgré la défaite contre le PSG

Strasbourg a été valeureux face au PSG, mais a finalement concédé sa première défaite sous les ordres de Gary O’Neil (1-2), en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Diego Moreira s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour louer la prestation de son équipe, même s’il regrette la fin de match en supériorité numérique.

« C’était un match intense. On est fatigués, déçus, mais on a fait un bon match. Il faut améliorer certaines choses, mais c’était intéressant collectivement. En première mi-temps, on aurait pu mettre le 2-1 avec le penalty, mais on doit faire mieux sur quelques actions. On ne doit pas tout jeter, c’est la meilleure équipe de Ligue 1, en Europe aussi. On peut être fiers de notre performance, mais normalement avec cette infériorité, c’est un match qu’on doit prendre en main », a indiqué le piston belge.