Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Strasbourg : Diego Moreira reste positif malgré la défaite contre le PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Diego Moreira @Maxppp
Strasbourg 1-2 PSG

Strasbourg a été valeureux face au PSG, mais a finalement concédé sa première défaite sous les ordres de Gary O’Neil (1-2), en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Diego Moreira s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour louer la prestation de son équipe, même s’il regrette la fin de match en supériorité numérique.

La suite après cette publicité

« C’était un match intense. On est fatigués, déçus, mais on a fait un bon match. Il faut améliorer certaines choses, mais c’était intéressant collectivement. En première mi-temps, on aurait pu mettre le 2-1 avec le penalty, mais on doit faire mieux sur quelques actions. On ne doit pas tout jeter, c’est la meilleure équipe de Ligue 1, en Europe aussi. On peut être fiers de notre performance, mais normalement avec cette infériorité, c’est un match qu’on doit prendre en main », a indiqué le piston belge.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier