PSG : l’incroyable statistique de Matvey Safonov

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, Matvey Safonov s’est de nouveau montré décisif face à Strasbourg en arrêtant le penalty de Joaquin Panichelli lors de la victoire du PSG contre Strasbourg à la Meinau (1-2). Le dernier rempart russe compte ainsi cinq sauvetages dans l’exercice cette saison en seulement sept tentatives (seuls Nicolas de la Cruz et Jorginho ont marqué face à Safonov à 11 mètres).

Selon Opta, personne n’égale la muraille parisienne dans les cinq grands championnats. À titre de comparaison, Lucas Chevalier compte trois arrêts (sur sept tentatives) dans l’exercice. Une statistique parlante à l’heure où les deux Parisiens se disputent la place de numéro 1…