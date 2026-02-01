Menu Rechercher
PSG : l’incroyable statistique de Matvey Safonov

Par Josué Cassé
1 min.
Matvey Safonov
Strasbourg 1-2 PSG

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, Matvey Safonov s’est de nouveau montré décisif face à Strasbourg en arrêtant le penalty de Joaquin Panichelli lors de la victoire du PSG contre Strasbourg à la Meinau (1-2). Le dernier rempart russe compte ainsi cinq sauvetages dans l’exercice cette saison en seulement sept tentatives (seuls Nicolas de la Cruz et Jorginho ont marqué face à Safonov à 11 mètres).

Selon Opta, personne n’égale la muraille parisienne dans les cinq grands championnats. À titre de comparaison, Lucas Chevalier compte trois arrêts (sur sept tentatives) dans l’exercice. Une statistique parlante à l’heure où les deux Parisiens se disputent la place de numéro 1…

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
