Coupe de France

OL, Endrick : «au moment de marquer le but, il y a toute cette rage»

Par Aurélien Macedo
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Lyon 2-0 Laval

Titulaire et buteur pour la sixième fois en cinq rencontres avec l’Olympique Lyonnais, Endrick (19 ans) a encore été le héros pour les Gones ce mercredi contre Laval (2-0) pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Auteur d’un but sublime, le Brésilien l’a vécu comme une délivrance comme il l’a expliqué en zone mixte après la rencontre.

«Cela n’a pas été facile comme je vous le disais tout à l’heure. Je me demandais comment on allait marquer. C’était dur, c’était dur et au moment de marquer le but, il y a toute cette rage, parce que, je vous le répète, on n’a pas très bien joué ce soir et tout s’est déchargé à ce moment-là», a ainsi confié le Brésilien.

Pub. le - MAJ le
