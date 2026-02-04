Menu Rechercher
Coupe de France

CdF : le missile d’Endrick qui délivre l’OL face à Laval

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick avec l'OL @Maxppp
Lyon 2-0 Laval

Longtemps bousculé par une valeureuse équipe de Laval, l’OL a dû attendre un éclair de génie pour débloquer la situation en huitièmes de finale de Coupe de France. Et comme souvent ces dernières semaines, le salut est venu d’Endrick. Plutôt discret jusque-là, le Brésilien a fait exploser le Groupama Stadium à la 80e minute avec une frappe surpuissante sous la barre, un véritable missile déclenché sur une demi-occasion pour enfin tromper la défense mayennaise.

beIN SPORTS
[⚽ VIDÉO BUT] 🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance
🇧🇷💥 Le MISSILE d'Endrick !!!
🤯 Le Brésilien délivre l'OL à la 80ème face à Laval d'une frappe surpuissante !
#OLLAVAL #CDFCA
Un but aussi spectaculaire que libérateur, qui a lancé Lyon vers la qualification (2-0) après un match longtemps poussif. Encore décisif dans un moment clé, Endrick confirme son statut d’homme fort de l’attaque rhodanienne et continue d’empiler les buts importants dans cette Coupe de France.

