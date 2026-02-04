CdF : le missile d’Endrick qui délivre l’OL face à Laval

Longtemps bousculé par une valeureuse équipe de Laval, l’OL a dû attendre un éclair de génie pour débloquer la situation en huitièmes de finale de Coupe de France. Et comme souvent ces dernières semaines, le salut est venu d’Endrick. Plutôt discret jusque-là, le Brésilien a fait exploser le Groupama Stadium à la 80e minute avec une frappe surpuissante sous la barre, un véritable missile déclenché sur une demi-occasion pour enfin tromper la défense mayennaise.

La suite après cette publicité

Un but aussi spectaculaire que libérateur, qui a lancé Lyon vers la qualification (2-0) après un match longtemps poussif. Encore décisif dans un moment clé, Endrick confirme son statut d’homme fort de l’attaque rhodanienne et continue d’empiler les buts importants dans cette Coupe de France.