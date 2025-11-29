OM : le tweet de Medhi Benatia après une action litigieuse contre Toulouse

L’OM avait l’occasion de passer leader après la défaite de Paris à Monaco (0-1), mais n’a pas saisi la perche tendue. Devant au score jusqu’à la 90e minute, les Phocéens ont été accrochés dans les derniers instants du match par un but du jeune Santiago Hidalgo consécutif à une longue touche (2-2, 90+2e).

Quelques minutes plus tôt, l’OM aurait pourtant pu bénéficier d’un penalty, mais l’interprétation de Monsieur Wattelier n’allait pas dans ce sens après le contact entre Dönnum et Igor Paixao dans la surface toulousaine. Medhi Benatia avait visiblement un avis différent, puisque le dirigeant marseillais a posté une photo de l’action sur son compte X, sans texte. Parfois, le silence dit déjà beaucoup.