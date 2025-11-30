OM : Roberto De Zerbi s’emporte après le nul contre Toulouse

C’est encore une occasion gâchée. Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille avait l’opportunité de profiter du faux pas du PSG — défait par l’AS Monaco — pour s’emparer de la tête du classement de Ligue 1. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur Toulouse au stade Vélodrome. Mais les Marseillais sont passés à côté d’une bonne partie de la rencontre. Après avoir concédé l’ouverture du score par Emersonn, Paixão et Højbjerg pensaient avoir renversé la situation, inscrivant chacun un but au retour des vestiaires.

Mais dans le temps additionnel, l’OM a été climatisé par Santiago Hidalgo. L’attaquant argentin de 20 ans a égalisé à la 90e+2 (2-2, score final) et a fait perdre deux points précieux à Marseille, qui laisse encore passer une occasion idéale de profiter des contre-performances parisiennes. Après la rencontre, en conférence de presse, Roberto De Zerbi est apparu très frustré par le résultat et n’a pas manqué de le faire savoir, regrettant une nouvelle fois l’entame de match et la gestion des temps faibles de son équipe.

De Zerbi regrette certaines erreurs

« Ça fait très mal. On avait déjà perdu deux points contre Angers dans le temps additionnel (2-2). Avec ce soir, ça fait quatre à domicile. On a mal joué la première période. On doit s’habituer à jouer trois matchs par semaine et c’est peut-être le prix qu’on doit payer. On n’est pas encore prêts à jouer trois matchs complets en huit jours. Mais j’ai vu des joueurs marcher en première période », a lancé froidement le coach italien, avant d’enchaîner sur les nombreuses erreurs commises par son équipe.

« En deuxième période, on a retrouvé la bonne énergie et on méritait de gagner. Mais on perd la première place sur une touche à la 92e minute. Dans ces moments-là, il faut être attentifs aux détails, au positionnement sur la touche. Et avant cette touche, on sort le ballon tout seuls. On essaie de tout travailler. Mais s’entraîner à tenir un résultat, c’est dur. On doit être plus attentifs, plus malins, plus méchants. On aurait pu mieux jouer des coups. Mais on doit surtout pouvoir défendre une touche à 40 mètres mieux que ça. C’est une soirée difficile à digérer mais on doit y trouver des marges d’amélioration. Il n’y aura pas de répercussions, je pense. Il faut prendre les belles choses, comme les mauvaises ». De Zerbi a d’ailleurs terminé par des mots forts. « Une peur de gagner ? Vous avez parfaitement raison. » Mais pour l’OM, il faut désormais se tourner vers la suite avec un calendrier chargé (Lille, l’Union Saint-Gilloise et Monaco).