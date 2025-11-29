Menu Rechercher
2 - 1
83'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 14e journée
Marseille
2 - 1
MT : 0-1
83'
Toulouse
Diffusé sur Ligue 1+ 2
Temps forts
74'
2 - 1
P. Højbjerg (PD P. Aubameyang)
67'
1 - 1
Igor Paixão (PD B. Nadir)
mi-temps
0 - 1
14'
0 - 1
Emersonn
Classement live 1 Marseille 31 10 Toulouse 16
Possession 78% Marseille Toulouse
Tirs 18 14 2 4 3 5
Grosses occasions créées 67% Marseille 2 Toulouse 1
Compositions Marseille 4-2-3-1 Toulouse 3-4-2-1
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1 #2 Logo Toulouse Djibril Sidibé 1 #3 Logo Marseille Bilal Nadir 1
Tirs (%)
#1 Logo Toulouse Emersonn 2/3 67% #2 Logo Marseille Igor Paixão 1/2 50% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 3 #2 Logo Marseille Emerson 2 #3 Logo Toulouse Frank Magri 2
Fautes subies
#1 Logo Toulouse Cristian Cásseres 3 #2 Logo Marseille Gerónimo Rulli 2 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Ballons touchés
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 110 #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 108
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Bilal Nadir 0/3 0% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 6/9 67% #2 Logo Toulouse Cristian Cásseres 6/9 67% #3 Logo Marseille Emerson 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Emerson 6 #2 Logo Toulouse Rasmus Nicolaisen 3 #3 Logo Marseille Bilal Nadir 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 4/5 80% #2 Logo Marseille Gerónimo Rulli 2/3 67% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Bilal Nadir 0/5 0% #2 Logo Toulouse Alexis Vossah 0/5 0% #3 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Toulouse Alexis Vossah 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 0/3 0% #2 Logo Toulouse Rasmus Nicolaisen 0/2 0% #3 Logo Toulouse Mark McKenzie 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 94/95 99% #2 Logo Marseille Gerónimo Rulli 29/30 97% #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 65/68 96%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 32

Probabilité de victoire
24% 36% 40%
Série en cours
V
V
V
D
V
D
N
N
N
D
Rencontres précédentes
45% 20 Victoires 39% 17 Nuls 16% 7 Victoires

Amir Murillo Amir Murillo Blessure musculaire Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Lésion du bassin
Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Mario Sauer Mario Sauer Blessure à la cuisse Abu Francis Abu Francis Fracture de la jambe Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire

Match Marseille - Toulouse en direct commenté

14e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Toulouse (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Toulouse. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Toulouse.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.1
2.9
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Cédric Favre arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre
Abdelali Chaoui arbitre VAR
Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40613
  • Affluence maximum : 66312
Match en direct

Date 29 novembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion Ligue 1+ 2
Code OM-TFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Toulouse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
