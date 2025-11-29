Prono
Match Marseille - Toulouse en direct commenté
14e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Toulouse (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Toulouse. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Toulouse.
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Toulouse en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Marseille Toulouse en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Toulouse ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, P. Højbjerg, B. Nadir, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Toulouse : de son côté, l'équipe dirigée par Carles Martínez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Restes, R. Nicolaisen, C. Cresswell, M. McKenzie, D. Méthalie, C. Cásseres, A. Vossah, D. Sidibé, A. Dønnum, F. Magri, Emersonn.
- Qui arbitre le match Marseille Toulouse ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Toulouse ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Toulouse ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Toulouse ?
Un seul but a été inscrit pour Toulouse par Emersonn 14'.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : Igor Paixão 67', P. Højbjerg 74'.