Toulouse : le but de Santiago Hidalgo qui prive l’OM de la tête de la Ligue 1

Toulouse n’aura pas démérité face à l’OM, ce samedi soir, et repart du Vélodrome avec un match nul plus qu’encourageant (2-2). Un point acquis dans les ultimes minutes du temps additionnel, grâce à une réalisation de Santiago Hidalgo. À la suite d’une longue touche de McKenzie, l’attaquant argentin plaça une tête imparable pour Rulli (90e+2), faisant exploser de joie tout le banc toulousain.

Ce premier but chez les Violets de l’ex-attaquant d’Independiente a climatisé l’Olympique de Marseille, qui avait l’occasion de passer à la première place du classement de Ligue 1, suite à la défaite du PSG à Monaco (1-0), plus tôt dans la journée. Toujours deuxième, Marseille pourrait finir cette 14e journée à la troisième marche du podium, en cas de victoire de Lens à Angers ce dimanche.