Ligue 1 : Toulouse arrache le nul au Vélodrome et prive l’OM de la première place

Y’aura-t-il un nouveau leader de Ligue 1 à l’issue de cette soirée ? Après la défaite concédée par le Paris Saint-Germain sur la pelouse monégasque, l’Olympique de Marseille avait une énorme occasion de prendre le dessus sur son éternel rival en venant à bout de Toulouse, sur une mauvaise série de cinq matches sans gagner. Pour l’occasion, De Zerbi décidait de changer encore son onze, avec Balerdi remplacé par Aguerd en défense, Højbjerg titularisé et capitaine aux côtés de Nadir et Angel Gomes en position de meneur de jeu derrière le trio Paixao-Greenwood-Aubameyang.

La suite après cette publicité

Mais après une entame mal maitrisée, l’OM était rapidement surpris sur une contre-attaque menée par Sidibé, Emersonn punissait Aguerd et s’offrait l’ouverture du score sur une frappe puissante au sol, avec l’aide du poteau (1-0, 14e). Un but qui a réveillé l’OM, mieux dans le jeu, mais qui était encore pris en contre-attaque avec un beau centre de Methalie pour Emersonn, contré in extremis par Aguerd (33e). Laborieux offensivement, l’OM a tout de même failli égaliser en fin de première période, mais la reprise d’Aubameyang était stoppée par Cresswell sur la ligne (45e).

Scénario cruel pour l’OM

La seconde période voyait enfin l’OM se montrer dangereux devant le but, avec une grosse frappe pour Højbjerg sur le poteau de Restes, après une déviation de Nicolaisen (52e). Mais après une énorme occasion pour le Téfécé, qui voyait Donnum trouver la barre transversale (65e), Paixao s’offrait cette fois une contre-attaque et dribblait Restes pour aller égaliser (1-1, 67e). Et en moins de sept minutes, le Tef a complètement craqué et un centre d’Aubameyang trouvait la tête d’Højbjerg pour donner enfin l’avantage aux Phocéens (2-1, 74e).

La suite après cette publicité

Sonné après la remontée marseillaise, Toulouse n’arrivait plus à remettre le pied. Mais une dernière touche longue trouvait la tête de l’entrant Hidalgo pour l’égalisation dans les arrêts de jeu (2-2, 90e+2). Un sérieux coup de massue pour l’OM, qui se voyait déjà en tête du Championnat et reste ainsi à un point du leader parisien, avant un déplacement périlleux à Lille. De son côté, Toulouse ne gagne toujours pas, mais évite une sixième défaite avant de recevoir Strasbourg. Dimanche, le RC Lens aura la possibilité de prendre seul la tête de la Ligue 1.