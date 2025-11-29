Menu Rechercher
OM : Benjamin Pavard très déçu après le nul contre Toulouse

Benjamin Pavard à l'échauffement avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-2 Toulouse

Soirée cruelle pour l’Olympique de Marseille. Alors que les hommes de Roberto De Zerbi avaient fait le plus dur en renversant le score contre Toulouse après la pause, Santiago Hidalgo a égalisé dans les arrêts de jeu et a privé l’OM d’une première place de Ligue 1. Un scénario qui a déçu et a énervé Benjamin Pavard après la rencontre.

«Déçu, très déçu, encaisser un but sur une touche ce n’est pas normal. On ne fait pas une bonne première période et on n’a bien réagi… mais cela fait chier. Il ne faut pas prendre de buts bêtes comme cela, ça fait chier. Il faut se concentrer et gagner ce genre de matches qu’on aurait mérité gagner, on a concédé des occasions, on a su inverser la tendance et on concède quand même ce but à la fin. Je suis déçu et énervé», a indiqué le défenseur phocéen au micro de Ligue 1+.

