OM : Roberto De Zerbi frustré du résultat contre Toulouse

Samedi soir, à l’Orange Vélodrome, l’OM a concédé un nul plus que frustrant contre Toulouse, lors de la 14e journée de Ligue 1 (2-2). La déception est d’autant plus grande que ce résultat coûte non seulement deux points précieux, mais aussi la première place du classement. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a fait part de sa frustration.

«Le match est frustrant. On perd deux points contre Angers, ce soir aussi. On a laissé beaucoup d’énergie mardi en Ligue des champions. On perd deux points, la première place du classement. Ça m’embête. Cette situation de touche, on n’avait pas souffert dessus en première mi-temps. On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape. L’aspect tactique n’a rien à voir, c’est le côté physique. On n’arrivait pas à avoir le rythme, faire un pressing haut», a-t-il expliqué sur Ligue 1+.