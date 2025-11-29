OM - Toulouse : les notes du match

Y’aura-t-il un nouveau leader de Ligue 1 à l’issue de cette soirée ? Après la défaite concédée par le Paris Saint-Germain sur la pelouse monégasque, l’Olympique de Marseille avait une énorme occasion de prendre le dessus sur son éternel rival en venant à bout de Toulouse, sur une mauvaise série de cinq matches sans gagner. Pour l’occasion, De Zerbi décidait de changer encore son onze, avec Balerdi remplacé par Aguerd en défense, Højbjerg titularisé et capitaine aux côtés de Nadir et Angel Gomes en position de meneur de jeu derrière le trio Paixao-Greenwood-Aubameyang.

Mais après une entame mal maitrisée, l’OM était rapidement surpris sur une contre-attaque menée par Sidibé, Emersonn punissait Aguerd et s’offrait l’ouverture du score sur une frappe puissante au sol, avec l’aide du poteau (1-0, 14e). Un but qui a réveillé l’OM, mieux dans le jeu, mais qui était encore pris en contre-attaque avec un beau centre de Methalie pour Emersonn, contré in extremis par Aguerd (33e). Laborieux offensivement, l’OM a tout de même failli égaliser en fin de première période, mais la reprise d’Aubameyang était stoppée par Cresswell sur la ligne (45e).

Scénario cruel pour l’OM

La seconde période voyait enfin l’OM se montrer dangereux devant le but, avec une grosse frappe pour Højbjerg sur le poteau de Restes, après une déviation de Nicolaisen (52e). Mais après une énorme occasion pour le Téfécé, qui voyait Donnum trouver la barre transversale (65e), Paixao s’offrait cette fois une contre-attaque et dribblait Restes pour aller égaliser (1-1, 67e). Et en moins de sept minutes, le Tef a complètement craqué et un centre d’Aubameyang trouvait la tête d’Højbjerg pour donner enfin l’avantage aux Phocéens (2-1, 74e).

Sonné après la remontée marseillaise, Toulouse n’arrivait plus à remettre le pied. Mais une dernière touche longue trouvait la tête de l’entrant Hidalgo pour l’égalisation dans les arrêts de jeu (2-2, 90e+2). Un sérieux coup de massue pour l’OM, qui se voyait déjà en tête du Championnat et reste ainsi à un point du leader parisien, avant un déplacement périlleux à Lille. De son côté, Toulouse ne gagne toujours pas, mais évite une sixième défaite avant de recevoir Strasbourg. Dimanche, le RC Lens aura la possibilité de prendre seul la tête de la Ligue 1.

L’homme du match : Cresswell (7) : dans l’axe de la défense toulousaine à 3, Cresswell a livré une copie solide. Dès la 8e minute, il a repoussé un centre dangereux de la tête après un duel musclé avec Aubameyang. Toujours bien placé, il a parfaitement contenu Paixão à la 28e, coupant une situation qui pouvait devenir chaude. Plus avancé que ses deux partenaires de la défense, il a assuré un premier rideau très propre, gagnant la majorité de ses duels et permettant au TFC de rester serein dans l’axe. Il a réussi à garder la même intensité lors de la 2e mi-temps, malgré les assauts des Olympiens.

OM :

- Rulli (3) : sa première mi-temps a été d’une cruauté implacable : sa seule frappe cadrée concédée se transforme en but. On le sent d’ailleurs hésitant entre l’idée de sortir devant Emersonn, ou rester sur sa ligne suite au retour d’Aguerd. Il est sauvé par sa barre sur un lob lointain de Donnum mais est encore hésitant sur la longue touche menant au deuxième but toulousain, lorsqu’il avance puis se ravise (90+2e). Un match à oublier.

- Weah (6,5) : Methalie lui a livré un duel de tous les instants dans son couloir, mais l’Américain a fait mieux que répondre au défi physique imposé par le Toulousain. Avec ballon, il a constamment cherché à aller provoquer et créer de l’incertitude. Si Hojberg touche le poteau, c’est grâce à l’un de ses énièmes débordements face à Methalie. Il expose son équipe avec une perte de balle finalement sans conséquences, mais est à l’origine du but d’Højbjerg avec son renversement sur Aubameyang (74e).

- Pavard (5) : il a eu du boulot derrière pour couvrir les montées toulousaine, mais n’a pas eu beaucoup de réussite dans sa mission en début de match. Sur le premier but d’Emersonn, il doit intervenir, ou au moins réduire la distance. Il a donné la sensation de tirer la langue sur certains retours, et sa connexion avec Aguerd n’a pas franchement été optimale. Un tacle rageur (87e), mais qui ne suffit pas.

- Aguerd (4) : difficile d’affirmer que Roberto De Zerbi lui a rendu service en le titularisant. Forfait lors des deux derniers matchs à cause d’un début de pubalgie, le Marocain a marché à l’ombre ce soir. Sa naïveté coûte un but à son équipe quand il se fait éliminer comme un minot par Emersonn (14e). Des imprécisions inhabituelles, des interventions peu rassurantes. Il n’était pas à 100%, et ça s’est vu. Remplacé par Balerdi (76e), peu rassurant à son entrée, que ce soit dans ses relances ou ses interventions.

- Emerson (6) : comme Aguerd, il est en retard sur le but de son homonyme Emersonn, mais il se rachète avec une prestation consistante. Son pied gauche a constamment créé de l’incertitude sur coups de pied arrêtés, et il a rarement été pris à défaut dans son dos. Beaucoup de supporters marseillais nourrissaient des doutes à son arrivée, mais il est en train de les effacer progressivement. Remplacé par Egan-Riley (90e), auteur d’un dégagement en touche lourd de conséquence avant le but toulousain.

- Nadir (5) : titulaire pour la première fois depuis deux mois en Ligue 1, le Marocain a vécu une première période à l’écart de tout, comme ses compères du milieu. Il a semblé régulièrement loin des actions, a souvent servi du réchauffé avec ballon, mais il s’est davantage responsabilisé au retour des vestiaires. Ses deux frappes ne sont pas cadrées (59e, 60e), mais c’est lui qui délivre un ballon téléguidé pour Paixao sur le but. Remplacé par Kondogbia (77e), passif sur le but d’Hidalgo. Une entrée à l’envers.

- Højbjerg (5,5) : en termes de créativité, son association avec Nadir et Gomes n’a apporté aucune valeur ajoutée lors du premier acte. Les séquences de conservation stérile se sont multipliées en première mi-temps, sans que personne prenne la moindre initiative. On l’a senti bien plus concerné après la pause, et c’est d’ailleurs lui qui sonne la révolte avec cette première frappe sur le poteau (52e). Il est récompensé de son activité énorme par ce but de la tête sur un caviar d’Aubameyang (74e).

- Greenwood (5,5) : du chaud et du froid. Comme souvent, on a senti que ses coéquipiers attendaient que le génie sorte de sa lampe. S’il n’a pas tout réussi, loin de là, il a sans cesse cherché des relais techniques, même s’il n’a pas toujours été aidé. Les défenseurs toulousains ont constamment défendu sur les talons face à lui - parfois même à deux ou trois - mais il a réussi à apporter de l’incertitude par le dribble ou par la passe. Très concerné, il s’est aussi époumoné dans les efforts défensifs pour tenter de tenir le score, en vain.

- Gomes (3) : il a nagé en eaux profondes sans la bouée et les brassards. Titularisé un cran plus haut que Nadir et Højbjerg, l’Anglais a donné la sensation d’être perdu, et c’était même à se demander s’il était vraiment sur le terrain en première période. Son influence a été plus que relative, et il a sans surprise été remplacé par Vaz (3) à la pause, qui a peiné à exister. Le gamin de 18 ans n’a presque rien réussi dans tout ce qu’il a tenté. Sûrement sa moins bonne entrée cette saison.

- Paixao (6) : une première mi-temps à l’envers durant laquelle il n’aura laissé aucune trace dans le jeu. Il n’a jamais réussi à prendre l’avantage sur Djibril Sidibé, et s’est même rendu coupable de nombreuses imprécisions. Mais à sa décharge, il ne s’est pas caché, cherchant inlassablement à épuiser la défense toulousaine. Il est récompensé avec ce but après avoir pris la défense à revers avec son appel dans le dos (66e). Il est déséquilibré dans la surface par Dönnum (85e). Avec le temps, les supporters marseillais lui pardonneront certainement ses maladresses, s’il leur assure des buts derrière. Remplacé par O’Riley (90e).

- Aubameyang (6) : il a dû se contenter de restes en première période, mais n’est pas passé loin de les transformer en festin. Si sa première reprise de volée n’est pas cadrée (10e), sa deuxième est sauvée sur la ligne par un Toulousain après un corner (45+2e). Il a été bien plus impactant que Paixao après son repositionnement à gauche en seconde période, et son centre pour le but de Højbjerg est un amour du genre.

Toulouse

- Restes (5) : titulaire dans les cages du TFC, le portier formé au club a passé une première mi-temps très tranquille, n’ayant qu’une seule intervention à effectuer. Une mi-temps sans frisson pour lui, parfaitement maîtrisée. Cependant, il a failli subir l’égalisation en début de seconde période, mais heureusement pour Toulouse, son capitaine s’est interposé sur le tir de Højbjerg. Restes n’a rien pu faire sur son face-à-face avec Paixao lors de l’ouverture du score (1-1, 67e). Il est une nouvelle fois battu sur le 2e but de l’OM, une tête croisée d’Højbjerg qui termine dans le petit filet (2-1, 74e). Il a bien capté une frappe trop molle de l’ancien joueur des Spurs (92e). Il a vécu seconde mi-temps totalement différente…

- Méthalie (5,5) : aligné sur le flanc gauche, le jeune Bleuet a pris le dessus par moments dans son duel avec Timothy Weah, à l’image de la 10e minute, mais a également subi. Très actif, il s’est projeté à plusieurs reprises, notamment à la 32e où il a profité d’un espace pour accélérer et déposer toute la défense adverse. Son centre à ras de terre a été coupé in extremis par Aguerd avant d’être capté par Rulli. À la 33e minute, il a encore tenté un centre fort pour Magri, sans réussir à le trouver. Une prestation sérieuse, pleine d’envie et de promesses sur son couloir gauche. Il a même failli être à l’origine du 2e but, mais Rulli s’est imposé (52e). Il est en retard sur le but de Højbjerg, à la suite d’un très bon centre d’Aubameyang (2-1, 74e). Il a été remplacé par Kamanzi (78e).

- Nicolaisen (6,5) : solide dans l’axe gauche de la défense toulousaine, le capitaine a rapidement été sollicité. Dès la 10e minute, après que Weah a éliminé Méthalie et adressé un centre à ras de terre, Nicolaisen a parfaitement jailli pour repousser le danger. Sur le second ballon, Aubameyang a totalement manqué sa reprise, preuve que la première intervention du Danois avait bien coupé l’élan marseillais. Il a réalisé une première période sérieuse, où il a répondu présent dans les duels et assuré les couvertures défensives. Nicolaisen a même sauvé les siens à la 52e sur une grosse frappe de Højbjerg. Un tacle salvateur !

- McKenzie (5) : positionné à droite du trio défensif axial, McKenzie a livré une prestation discrète, mais appliquée. Peu mis en danger par Paixao, le défenseur n’a pas eu à forcer son talent et a globalement assuré dans son couloir. Il a été bien plus en difficulté en seconde période après l’entrée de Vaz, qui a poussé Aubameyang sur son couloir. Il a écopé d’un carton jaune après une faute sur Aubameyang à la 80e. C’est sa longue touche qui mène au second but des siens.

- Sidibé (6) : le Champion du Monde 2018 s’est montré actif sur son côté droit. Il a notamment tenté un centre pour Emerson à la 11e minute, bien intercepté par la défense adverse, puis Sidibé a remporté son duel avec Paixao à la 14e. Il a connu un léger raté à la 28e avec un dégagement manqué, avant d’être victime d’une intervention pied en avant d’Angel Gomes à la 43e minute, qui a valu au joueur marseillais son premier avertissement du match. Un premier acte globalement bon, d’autant qu’il est le passeur décisif sur le but d’Emersonn. En seconde période, il a beaucoup subi : il a été pris de vitesse par Paixao sur l’égalisation en se faisant humilier par ce dernier (1-1, 67e). Après un match contrasté, il a été remplacé par Vignolo (85e).

- Vossah (4) : associé à Casseres au milieu de terrain, il s’est montré très entreprenant et a joué relativement haut lors du premier acte, presque au niveau de Magri. Il a été déterminant dans la récupération du ballon, coupant plusieurs offensives adverses et offrant une bonne stabilité à l’entrejeu toulousain. En seconde période, il a peu à peu disparu au fil du match, ne se montrant quasiment jamais disponible. Il a logiquement été remplacé par Messali (76e). Un match compliqué pour lui.

- Casseres (4,5) : installé dans l’entrejeu, il a été en difficulté face à l’OM. À la 40e minute, sur un corner rapidement joué par Marseille, Mason Greenwood l’a éliminé avec un super passement de jambes, mais le centre adverse a été bien intercepté par un coéquipier, et Restes a même obtenu une faute. Trois minutes plus tard, il a frappé le coup franc lointain du Téfécé, mais Gerónimo Rulli a boxé le ballon des deux poings, empêchant toute occasion dangereuse. Il s’est fait manger tout au long de la seconde période face à un très bon Højbjerg.

- Dönnum (5) : toujours sous le feu des critiques après son geste controversé face au HAC, il était aligné sur le couloir droit de l’attaque ce soir. Il est resté assez discret et ne s’est que peu projeté vers l’avant, n’ayant pas l’occasion de peser sur la défense adverse. Il a quasiment joué à la même hauteur que son coéquipier Sidibé. Contrairement à son équipe, il a grandement haussé son niveau de jeu après la pause, à l’image de son éclair de génie à la 64e : il a trouvé la barre sur une superbe inspiration de loin. Il s’est fait totalement humilier par Paixao à la 86e, l’obligeant à faire faute sur l’ailier marseillais, mais l’arbitre n’a pas bronché.

- Magri (5) : très actif sur le front de l’attaque, l’attaquant camerounais a beaucoup décroché pour participer à la construction du jeu. À la 37e minute, il a été victime d’une petite semelle de Bilal Nadir, obligeant M. Wattellier à interrompre le jeu alors que Magri restait au sol. Il a fait son possible ce soir, mais il n’aura pas vraiment réussi à aider Emersonn dans le secteur offensif en seconde période. Il a été remplacé par Hidalgo (89e). L’entrant argentin a climatisé le Vélodrome en égalisant en toute fin de match (2-2, 92e). C’est son 1er but avec le TFC.

- Emersonn (6) : en pointe de l’attaque toulousaine, il a ouvert le score dès la 14e minute, offrant un superbe but au Téfécé. Servi le long de la ligne de touche par Djibril Sidibé, le Brésilien a laissé passer le ballon entre ses jambes pour éliminer Nayef Aguerd, avant de conclure d’une frappe du gauche qui a été légèrement aidée par le poteau gauche de Gerónimo Rulli (0-1). C’est son 2e but avec Toulouse, après celui inscrit contre l’OL. À la 39e minute, il a encore été à la source du danger et Angel Gomes a dû faire faute sur lui. Il a été bien trop esseulé après la pause, n’apportant donc plus rien offensivement. Il a été remplacé par Edjouma (85e).