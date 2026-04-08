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Ligue des Champions

LdC : Samir Nasri impressionné par le PSG

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
PSG 2-0 Liverpool

Le consultant de Canal+ Samir Nasri a beau être un pur Marseillais, il n’a pas de mal à reconnaître la supériorité parisienne lorsqu’elle s’exprime en Ligue des Champions. Et face à Liverpool, le club parisien a de nouveau dominé son adversaire, en l’occurrence Liverpool, en quart de finale aller.

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« C’est une démonstration de la part des Parisiens, une victoire nette et sans bavure. Ils n’ont pas existé Liverpool face à ce PSG-là, qui peut même nourrir des regrets parce que la marge n’est pas assez conséquente au vu du match réalisé », a-t-il assuré à l’issue de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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