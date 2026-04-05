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Match Monaco - Marseille en direct commenté
28e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 5 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 28e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 5 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Monaco et Marseille ?
Monaco a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Où voir le résumé vidéo (buts et temps forts) du match Monaco Marseille ?
Revivez les buts et les meilleurs moments (highlights) en vidéo du match de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Un match de la 28e journée qui a eu lieu le 05 avril 2026 et s'est terminé sur le score de 2-1. Tous les résumés vidéos de Ligue 1 McDonald's sont accessibles via Foot mercato sur nos pages matchs et vidéos.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Marseille ?
AS Monaco : le coach D. Perrinelle a choisi une formation en 3-4-2-1 : L. Hrádecký, W. Faes, D. Zakaria, T. Kehrer, C. Mawissa, L. Camara, M. Coulibaly, J. Teze, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : G. Rulli, F. Medina, C. Egan-Riley, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, Q. Timber, T. Weah, H. Traoré, A. Gouiri, P. Aubameyang.
- Qui arbitre le match Monaco Marseille ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Marseille ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 avril 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : A. Golovin 59', F. Balogun 74'.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 85'.