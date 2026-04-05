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2 - 1
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 28e journée
Monaco
2 - 1
MT : 0-0
terminé
Marseille
Temps forts
85'
2 - 1
(PD F. Medina) A. Gouiri
74'
2 - 0
F. Balogun
59'
1 - 0
A. Golovin (PD J. Teze)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Le replay

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Notes des joueurs

#1 Logo Monaco L. Hrádecký 7.6 #2 Logo Monaco F. Balogun 7.5 #3 Logo Monaco A. Golovin 7.4 Voir le classement complet
#1 Logo Monaco J. Teze 7.8 #2 Logo Monaco L. Hrádecký 7.5 #3 Logo Monaco A. Golovin 7.3 Voir le classement complet
Note les joueurs

Statistiques

Côtes du match 1 2.90 N 2.35 2 3.25 betclic Bonus 100€
Classement 4 Marseille 49 5 Monaco 49
Possession 52% Marseille Monaco
Tirs 7 4 10 3 9 19
Grosses occasions créées 57% Marseille 4 Monaco 3
Compositions Monaco 3-4-2-1 Marseille 3-4-1-2

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ASM
NUL
OM
1 2.9 N 2.35 2 3.25
519 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Timothy Weah 1 #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 1 #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 3/4 75% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 1/2 50% #3 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 3 #2 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 3 #3 Logo Marseille Igor Paixão 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 3 #2 Logo Marseille Igor Paixão 2 #3 Logo Monaco Aladji Bamba 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 5
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Aladji Bamba 5/6 83% #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 6/9 67% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 2 #2 Logo Monaco Jordan Teze 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Lamine Camara 2/2 100% #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 2/2 100% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/8 0% #2 Logo Monaco Lamine Camara 6/15 40%
Dribbles subis
#1 Logo Monaco Lamine Camara 6 #2 Logo Monaco Jordan Teze 3 #3 Logo Marseille Quinten Timber 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/2 0% #2 Logo Monaco Jordan Teze 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 41/42 98% #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 44/47 94% #3 Logo Monaco Lamine Camara 64/69 93%

Classement buteurs

#3 Logo Marseille Mason Greenwood 15 #6 Logo Monaco Folarin Balogun 10 #11 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 8 #11 Logo Monaco Ansu Fati 8 #19 Logo Marseille Amine Gouiri 7 #26 Logo Monaco Maghnes Akliouche 6 #32 Logo Marseille Igor Paixão 5 #32 Logo Monaco Aleksandr Golovin 5 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
38% 28% 34%
Série en cours
V
V
V
V
N
D
V
V
D
V
Rencontres précédentes
39% 19 Victoires 24% 12 Nuls 37% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Caio Henrique Caio Henrique Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Kassoum Ouattara Kassoum Ouattara Blessure au genou
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Mason Greenwood Mason Greenwood Coup Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure au mollet Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Mason Greenwood Mason Greenwood Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Beeboy 05/04 Le projet est fini, entraineur claqué au sol, recrutement défaillant, direction inexistante, ce club a tous les signes d'une fin de cycle. Pavard et Egan riley sur ce second but, sont une honte à regarder jouer. McCourt n'a plus d'argent, il est temps de passé la main. L'OM en perdition 6 Répondre
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Match Monaco - Marseille en direct commenté

28e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 5 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 28e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 28e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 5 avril 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Marseille.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Hamid Guenaoui arbitre VAR
Willy Delajod arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7893
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 05 avril 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 28
Diffusion Ligue 1+
Affluence 10495
Code ASM-OM
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Monaco et Marseille ?

Monaco a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 avril 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Où voir le résumé vidéo (buts et temps forts) du match Monaco Marseille ?

Revivez les buts et les meilleurs moments (highlights) en vidéo du match de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Marseille. Un match de la 28e journée qui a eu lieu le 05 avril 2026 et s'est terminé sur le score de 2-1. Tous les résumés vidéos de Ligue 1 McDonald's sont accessibles via Foot mercato sur nos pages matchs et vidéos.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Marseille ?

AS Monaco : le coach D. Perrinelle a choisi une formation en 3-4-2-1 : L. Hrádecký, W. Faes, D. Zakaria, T. Kehrer, C. Mawissa, L. Camara, M. Coulibaly, J. Teze, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : G. Rulli, F. Medina, C. Egan-Riley, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, Q. Timber, T. Weah, H. Traoré, A. Gouiri, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Monaco Marseille ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Marseille ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 avril 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : A. Golovin 59', F. Balogun 74'.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par A. Gouiri 85'.

Top commentaires

Beeboy 05/04 Le projet est fini, entraineur claqué au sol, recrutement défaillant, direction inexistante, ce club a tous les signes d'une fin de cycle. Pavard et Egan riley sur ce second but, sont une honte à regarder jouer. McCourt n'a plus d'argent, il est temps de passé la main. L'OM en perdition 6 Répondre
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