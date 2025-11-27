La folle opération de DAZN

Du football de haut niveau gratuit ? Tout le monde en rêve, DAZN vous le propose. A l’occasion du Black Friday, renommé Relax Friday pour l’occasion, la plateforme vous offre un week-end d’exception pour 0 euro. C’est simple, vous aurez accès du 28 novembre au 1er décembre à une partie du catalogue de droits sportifs DAZN. Avec en tête d’affiche la 13e journée de Serie A, le championnat le plus serré d’Europe. Cinq équipes se tiennent en 5 points, de l’AS Roma, le leader, à Bologne, 5e, avec des équipes comme l’Inter Milan, l’AC Milan et Naples.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien, la 13e journée offre un alléchant Roma-Napoli le 30 novembre à 20h45, que vous pourrez donc suivre gratuitement, sans paiement ni engagement (il suffit d’avoir ou de se créer un compte sur DAZN.com) Et pour célébrer cet événement, DAZN a installé un dispositif qui ravira les amoureux du ballon rond, avec une collaboration avec Bruce Grannec, qui présentera les enjeux de cette 13e journée sur sa chaîne Twitch dès le 27 novembre.

Un jeu concours et des lives Twitch

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il diffusera aussi sur sa chaine Twitch le Milan-Lazio du samedi 29 novembre, avec la team Hors-Jeu. Il s’agira d’une grande première, puisque jamais en France un match d’un des 5 grands championnats n’avait été diffusé jusqu’alors sur Twitch. Bruce Grannec diffusera et commentera le match, en compagnie de Brak et d’Adrien Courouble.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas fini. Pour les plus chanceux d’entre vous, il sera possible de gagner des lots incroyables, avec un jeu concours organisé du 24 novembre au 1er décembre. Et les lots ont de quoi faire saliver, avec 2 tickets pour assister à Roma-Milan (le 25/01/2026) avec le voyage et l’hébergement à RomeAvec, et un maillot du Milan AC signé par Mike Maignan. Pour participer au tirage au sort, il faudra vous créer un nouveau compte Freemium DAZN, seuls les nouveaux utilisateurs étant éligibles au tirage au sort. DAZN dispose des droits de la Serie A et vous offre donc un accès privilégié. 10 matchs de Serie A, un match de NFL, un match de NHL, de l’Eredivisie, de la boxe et bien plus encore, le tout disponible gratuitement.