OM : Mason Greenwood veut jouer le titre cette saison

Avec ses 10 buts marqués cette saison en Ligue 1, Mason Greenwood occupe la tête du classement des buteurs du championnat. Si son club veut titiller le PSG jusqu’au bout, ça passera évidemment par des grandes performances de l’Anglais. Une ambition que partage le joueur, comme il l’a expliqué le joueur dans un entretien accordé à Téléfoot.

««Je suis dans un très bon moment grâce au coach et mes coéquipiers, souligne le joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Je me sens bien et j’espère m’améliorer, obtenir d’autres récompenses cette saison. Roberto De Zerbi ? C’est lui le cerveau de l’équipe, l’architecte de notre jeu, il m’aide à comprendre beaucoup mieux le foot, il m’aide au quotidien à m’améliorer. Nous avons signé pas mal de joueurs, des joueurs très, très forts. Nous nous sommes améliorés dans certains domaines, j’ai l’impression qu’on est un peu plus une équipe cette saison, on est tous sur la même longueur d’ondes, ça se voit. On est 2e et j’espère qu’on pourra continuer à se battre pour être numéro 1.»»