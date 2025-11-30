BL : à 10 contre 11, Hambourg retrouve enfin la victoire contre Stuttgart

À Hambourg, le temps devenait long pour un public qui n’avait plus goûté au succès depuis cinq matchs. Une série qui a finalement pris fin ce dimanche, au prix d’efforts acharnés de leurs joueurs, réduits à 10, mais tombeurs au caractère de Stuttgart, 6e de Bundesliga (2-1).

La suite après cette publicité

Hambourg avait d’abord mené au score grâce à un but de Robert Glatzel (17e, 1-0) après un magnifique travail du jeune Alexander Rossing-Lelesiit (18 ans)… ce même Glatzel et ce même Rossing-Lelesiit qui allaient respectivement sortir sur blessure et sur expulsion plus tard dans la rencontre. Pour Stuttgart, l’étincelle venait comme souvent de Deniz Undav, auteur de 8 buts sur ses quatre derniers matchs (54e, 1-1). Mais dans les derniers instants de la rencontre, le joueur prêté par Arsenal, Fabio Vieira, offrait la victoire aux siens (90+4e, 2-1). Un succès ô combien important pour le HSV, qui grimpe à la 13e place de Bundesliga. Stuttgart reste 6e.