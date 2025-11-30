Menu Rechercher
BL : à 10 contre 11, Hambourg retrouve enfin la victoire contre Stuttgart

Par Jordan Pardon
Glatzel @Maxppp
Hambourg 2-1 Stuttgart

À Hambourg, le temps devenait long pour un public qui n’avait plus goûté au succès depuis cinq matchs. Une série qui a finalement pris fin ce dimanche, au prix d’efforts acharnés de leurs joueurs, réduits à 10, mais tombeurs au caractère de Stuttgart, 6e de Bundesliga (2-1).

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 34 12 +35 11 1 0 44 9
2 Logo Leipzig Leipzig 26 12 +9 8 2 2 22 13
3 Logo Dortmund Dortmund 25 12 +10 7 4 1 21 11
4 Logo Leverkusen Leverkusen 23 12 +11 7 2 3 28 17
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 23 12 +8 7 2 3 25 17
6 Logo Stuttgart Stuttgart 22 12 +4 7 1 4 21 17
7 Logo Francfort Francfort 20 12 +4 6 2 4 27 23
8 Logo Brême Brême 16 12 -5 4 4 4 16 21
9 Logo Cologne Cologne 15 12 +1 4 3 5 21 20
10 Logo Union Berlin Union Berlin 15 12 -4 4 3 5 15 19
11 Logo M'gladbach M'gladbach 13 12 -3 3 4 5 16 19
12 Logo Fribourg Fribourg 13 11 -5 3 4 4 15 20
13 Logo Hambourg Hambourg 12 12 -7 3 3 6 11 18
14 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 11 12 -7 3 2 7 14 21
15 Logo Augsbourg Augsbourg 10 12 -12 3 1 8 15 27
16 Logo Heidenheim Heidenheim 8 12 -17 2 2 8 10 27
17 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 12 -14 2 1 9 10 24
18 Logo Mayence Mayence 6 11 -8 1 3 7 11 19
Hambourg avait d’abord mené au score grâce à un but de Robert Glatzel (17e, 1-0) après un magnifique travail du jeune Alexander Rossing-Lelesiit (18 ans)… ce même Glatzel et ce même Rossing-Lelesiit qui allaient respectivement sortir sur blessure et sur expulsion plus tard dans la rencontre. Pour Stuttgart, l’étincelle venait comme souvent de Deniz Undav, auteur de 8 buts sur ses quatre derniers matchs (54e, 1-1). Mais dans les derniers instants de la rencontre, le joueur prêté par Arsenal, Fabio Vieira, offrait la victoire aux siens (90+4e, 2-1). Un succès ô combien important pour le HSV, qui grimpe à la 13e place de Bundesliga. Stuttgart reste 6e.

Bundesliga
Hambourg
Stuttgart

Bundesliga Bundesliga
Hambourg Logo Hambourg SV
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
