BL : à 10 contre 11, Hambourg retrouve enfin la victoire contre Stuttgart
À Hambourg, le temps devenait long pour un public qui n’avait plus goûté au succès depuis cinq matchs. Une série qui a finalement pris fin ce dimanche, au prix d’efforts acharnés de leurs joueurs, réduits à 10, mais tombeurs au caractère de Stuttgart, 6e de Bundesliga (2-1).
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|34
|12
|+35
|11
|1
|0
|44
|9
|2
|Leipzig
|26
|12
|+9
|8
|2
|2
|22
|13
|3
|Dortmund
|25
|12
|+10
|7
|4
|1
|21
|11
|4
|Leverkusen
|23
|12
|+11
|7
|2
|3
|28
|17
|5
|Hoffenheim
|23
|12
|+8
|7
|2
|3
|25
|17
|6
|Stuttgart
|22
|12
|+4
|7
|1
|4
|21
|17
|7
|Francfort
|20
|12
|+4
|6
|2
|4
|27
|23
|8
|Brême
|16
|12
|-5
|4
|4
|4
|16
|21
|9
|Cologne
|15
|12
|+1
|4
|3
|5
|21
|20
|10
|Union Berlin
|15
|12
|-4
|4
|3
|5
|15
|19
|11
|M'gladbach
|13
|12
|-3
|3
|4
|5
|16
|19
|12
|Fribourg
|13
|11
|-5
|3
|4
|4
|15
|20
|13
|Hambourg
|12
|12
|-7
|3
|3
|6
|11
|18
|14
|Wolfsbourg
|11
|12
|-7
|3
|2
|7
|14
|21
|15
|Augsbourg
|10
|12
|-12
|3
|1
|8
|15
|27
|16
|Heidenheim
|8
|12
|-17
|2
|2
|8
|10
|27
|17
|Sankt Pauli
|7
|12
|-14
|2
|1
|9
|10
|24
|18
|Mayence
|6
|11
|-8
|1
|3
|7
|11
|19
Hambourg avait d’abord mené au score grâce à un but de Robert Glatzel (17e, 1-0) après un magnifique travail du jeune Alexander Rossing-Lelesiit (18 ans)… ce même Glatzel et ce même Rossing-Lelesiit qui allaient respectivement sortir sur blessure et sur expulsion plus tard dans la rencontre. Pour Stuttgart, l’étincelle venait comme souvent de Deniz Undav, auteur de 8 buts sur ses quatre derniers matchs (54e, 1-1). Mais dans les derniers instants de la rencontre, le joueur prêté par Arsenal, Fabio Vieira, offrait la victoire aux siens (90+4e, 2-1). Un succès ô combien important pour le HSV, qui grimpe à la 13e place de Bundesliga. Stuttgart reste 6e.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer