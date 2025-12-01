Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dixième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. Après la trêve internationale, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. On retrouve Harry Kane à la première place comme lors des précédentes semaines. Le buteur anglais n’a néanmoins pas marqué ce samedi contre St. Pauli (3-1). Il reste ainsi bloqué à l’excellent bilan de 14 buts en 12 matches.

La suite après cette publicité

Juste derrière, Erling Haaland arrive en deuxième position. Le buteur norvégien comptabilise 14 buts en 13 matches de son côté et n’a pas marqué contre Leeds ce samedi lors de la victoire 3-2 de Manchester City. Il est accompagné sur le podium par Ayase Ueda et ses 14 buts en 14 matches. Le buteur japonais de Feyenoord a inscrit un nouveau pion ce dimanche face à Telstar lors de la victoire 2-1 de son équipe et prend la troisième place de ce classement.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé au pied du podium

Il arrive d’un souffle devant Kylian Mbappé qui a des statistiques similaires. Quatrième, le Français a marqué un penalty hier lors du nul du Real Madrid contre Girona (1-1). Igor Thiago suit en cinquième position. Le buteur brésilien de Brentford comptabilise désormais 11 buts en 13 matches et reste sur un doublé contre Burnley (3-1). Paul Onuachu arrive sixième de son côté. L’attaquant nigérian de Trabzonspor a inscrit 11 réalisations en 13 rencontres. Il sort d’un doublé contre Konyaspor (3-1).

Septième, Ayoub El Kaabi suit avec 10 buts en 12 matches. Le Marocain a marqué le but de la victoire hier avec l’Olympiakos contre Panetolikos (1-0). En parlant de Grèce, Vangelis Pavlidis arrive huitième. Le buteur de Benfica affiche 10 buts en 12 matches avec un nouveau but contre le CD Nacional (2-1). Mason Greenwood arrive neuvième avec 10 buts en 13 matches. Il n’a toutefois pas marqué samedi contre Toulouse (2-2) avec l’Olympique de Marseille. Enfin, Chris Bédia arrive dixième. Le buteur ivoirien a inscrit 10 buts en 14 matches et s’est offert un nouveau pion hier face au Servette (4-4).

La suite après cette publicité

Guus Til (PSV Eindhoven), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) et Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) échouent aux portes du top 10 avec 10 réalisations. Luis Suarez (Sporting CP), Joaquín Panichelli (Strasbourg) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) suivent avec neuf buts. Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort), Pedro Gonçalves (Sporting), Jizz Hornkamp (Heracles), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), Maksim Glushenkov (Zenit), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad), Clayton (Rio Ave), Pablo (Gil Vicente), Guilherme Schettine (Moreirense), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Alessandro Vogt (Saint-Gall), Florian Ayé (Servette), Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Tawanda Maswanhise (Motherwell), Elias Havel (Hartberg), Kingstone Mutandwa (SV Ried), Ismael Saibari (PSV), Vedat Muriqi (Majorque) et Robert Lewandowski (FC Barcelone), à huit réalisations.

Le classement des tops buteurs européens