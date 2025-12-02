Bayern Munich : Manuel Neuer évoque son avenir

À 39 ans, Manuel Neuer prolongera-t-il au Bayern Munich ? Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin prochain, l’emblématique portier allemand a été interrogé sur ses plans d’avenir. Et pour le moment, rien n’est décidé.

La suite après cette publicité

« Pas encore. Je préfère prendre mon temps. Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu », a-t-il déclaré à Sky Allemagne.