Menu Rechercher
Commenter 3
Bundesliga

Bayern Munich : Manuel Neuer évoque son avenir

Par Matthieu Margueritte
Manuel Neuer @Maxppp

À 39 ans, Manuel Neuer prolongera-t-il au Bayern Munich ? Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin prochain, l’emblématique portier allemand a été interrogé sur ses plans d’avenir. Et pour le moment, rien n’est décidé.

La suite après cette publicité

« Pas encore. Je préfère prendre mon temps. Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu », a-t-il déclaré à Sky Allemagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Manuel Neuer

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Manuel Neuer Manuel Neuer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier