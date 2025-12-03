Dario Benedetto consulte un psy depuis l’OM

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2019 et 2022 (un prêt à Elche durant cette période, ndlr), Dario Benedetto est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure aux Newell’s Old Boys. Âgé de 35 ans, l’attaquant a avoué à ESPN qu’il a songé à raccrocher les crampons. « J’ai failli prendre ma retraite. J’en ai eu assez de certaines mauvaises habitudes que le football a prises aujourd’hui. Les problèmes, les combines… Mais j’aimerai toujours ce sport, je lui suis reconnaissant et je comptais partir en bons termes »

Il a ensuite taclé son dernier club. « C’est un vrai gâchis. J’ai été surpris qu’un entraîneur intérimaire (Lucas Bernardi) dise qu’il ne me prendrait pas en considération alors qu’il n’était là que pour trois matches. Je me sentais bien. Je lui ai dit : "ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça avec le président et vous n’aurez aucun problème." Enfin, "Pipa" a évoqué le conseil que lui a donné Gonzalo Higuain, à savoir consulter un psychologue du sport. « Je suis en thérapie depuis sept ans. Je pense que tous les footballeurs devraient en faire autant. J’ai commencé en France parce que j’avais du mal à m’adapter à la vie là-bas, à la langue ; pas au football.» Son passage à Marseille a visiblement été l’élément déclencheur.