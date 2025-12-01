Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Bayern : Uli Hoeness est confiant pour la prolongation de Dayot Upamecano

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp

Cadre du Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) réalise un excellent début de saison avec le club bavarois. Arrivant à quelques mois de la fin de son contrat qui court jusqu’en juin 2026, le défenseur central pourrait discuter avec d’autres clubs dès le mois de janvier. Le Real Madrid est notamment très intéressé pour le faire signer librement. Cependant, le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Le club bavarois veut prolonger Dayot Upamecano et va tenter de le convaincre au cours des prochaines semaines. Interrogé par Sky Germany, le président d’honneur Uli Hoeness s’est montré confiant dans ce dossier : «je pense qu’il va prolonger son contrat.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier