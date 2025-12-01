Bayern : Uli Hoeness est confiant pour la prolongation de Dayot Upamecano

Cadre du Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) réalise un excellent début de saison avec le club bavarois. Arrivant à quelques mois de la fin de son contrat qui court jusqu’en juin 2026, le défenseur central pourrait discuter avec d’autres clubs dès le mois de janvier. Le Real Madrid est notamment très intéressé pour le faire signer librement. Cependant, le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Le club bavarois veut prolonger Dayot Upamecano et va tenter de le convaincre au cours des prochaines semaines. Interrogé par Sky Germany, le président d’honneur Uli Hoeness s’est montré confiant dans ce dossier : «je pense qu’il va prolonger son contrat.»