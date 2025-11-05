Accord verbal entre Dayot Upamecano et le Real Madrid, Ibrahima Konaté pousse en coulisses

Liverpool et le Real Madrid ne se quittent décidément plus. Ce mardi soir, les deux mastodontes du football européen se sont affrontés en phase de championnat de la Ligue des Champions. Une bataille qui a vu les Reds l’emporter logiquement (1-0) grâce à un bon Ibrahima Konaté. Une prestation qui n’a surement pas échappé à la direction madrilène qui était donc aux premières loges pour voir l’international tricolore prendre le dessus sur les timides offensives de l’armada Merengue, bien plus timorée qu’à l’accoutumée. Et c’est peu dire que la direction madrilène a été impressionnée.

Car la Casa Blanca, décidément féru des défenseurs des Reds, tâte très sérieusement le terrain pour Ibrahima Konaté depuis quelques semaines. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent se renforcer en défense et anticiper les départs de David Alaba et d’Antonio Rüdiger, tous les deux en fin de contrat en juin 2026. La Casa Blanca, qui souhaite mettre la main sur un défenseur expérimenté ni trop vieux, ni trop jeune, a donc jeté son dévolu sur Konaté. Ce dernier présente l’avantage d’être libre en juin prochain et donc d’être disponible gratuitement. En juin dernier, nous vous avons d’ailleurs révélé sur notre site que le Français est prêt à quitter les Reds.

Une priorité nommée Upamecano, Konaté veut rejoindre le Real Madrid

Nous vous avons aussi expliqué que 3 clubs étaient sur le coup, à savoir le PSG, le Barça et le Real Madrid. Par la suite, nous vous avons précisé que Liverpool a fait une nouvelle offre de prolongation à "Ibou". Longtemps désigné comme étant la priorité des Madrilènes, Ibrahima Konaté (26 ans), qui aimerait rejoindre la capitale espagnole selon nos informations, ne l’est plus actuellement. En effet, le défenseur, qui est courtisé par le PSG et qui a toujours entre les mains une offre de prolongation des Reds, n’est plus le joueur en tête de la liste établie par les recruteurs du Real Madrid. C’est désormais Dayot Upamecano (27 ans) qui est en ce moment la grande priorité des Merengues. Et Florentino Perez n’a pas attendu la rencontre XXL de l’ancien Valenciennois face au PSG pour se convaincre de cela.

En fin de contrat au Bayern Munich au mois de juin, le défenseur tricolore a même déjà un accord verbal avec le Real Madrid selon nos informations exclusives. Son profil et son expérience, ainsi que le fait qu’il soit libre en fin de saison, font de lui le joueur parfait aux yeux des dirigeants. Il présente aussi l’avantage de bien connaître plusieurs joueurs français de la Casa Blanca. Xabi Alonso, qui a croisé sa route en Bundesliga, le connaît également. Upamecano, que le PSG suit également avec la plus grande attention, a aussi entre les mains une offre de prolongation du Bayern Munich, avec lequel il n’y a pas encore d’accord. Il reste à savoir si cet obstacle pourra être surmonté ou si le Real Madrid arrivera à le faire dévier de sa trajectoire car dans le football, tout va très vite comme le dit l’adage. Affaire à suivre…