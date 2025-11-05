Le PSG annonce les longues indisponibilités d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi mais aussi de Nuno Mendes !

Ça faisait longtemps que le Paris Saint-Germain n’avait pas vécu une telle soirée cauchemardesque en Ligue des Champions. Premiers du classement au coup d’envoi du choc face au Bayern Munich, les Franciliens se sont fait marcher dessus par les Bavarois (1-2). Et si les hommes de Luis Enrique ont réagi en deuxième période, c’est surtout parce que le champion d’Allemagne en titre évoluait à dix contre onze, après l’expulsion de Luis Diaz.

Le Colombien a en effet été le principal responsable du cauchemar parisien en à peine 45 minutes. L’ancien pensionnaire de Liverpool a planté un doublé, avant de blesser sérieusement Achraf Hakimi à la cheville juste avant la mi-temps. Et si des Bavarois sans grande classe se demandent encore comment l’arbitre du match a pu expulser leur coéquipier, le Marocain, lui, était bien conscient de son drame. Sorti en pleurs, Hakimi savait qu’il risquait un long stop.

Paris sans latéraux

Durant les premières minutes qui ont suivi la rencontre, les médias évoquaient déjà une grosse entorse de la cheville et une indisponibilité comprise entre trois et cinq semaines pour un joueur aperçu sortant du Parc des Princes avec une grosse botte et des béquilles. Aujourd’hui, le suspens est terminé : le PSG vient de communiquer la nature de la blessure de son défenseur. Et sans surprise, c’est une mauvaise nouvelle. «Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Désiré Doué poursuit son travail de rééducation. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale», peut-on lire sur le communiqué.

C’est un énorme coup dur pour Luis Enrique qui perd l’un de ses plus fidèles lieutenants et l’une des rampes de lancement de son jeu. L’Espagnol va désormais être obligé de gérer les prochains chocs de Ligue 1 et de Ligue des Champions en bricolant. Sauf revirement de situation, Warren Zaïre-Emery et Senny Mauylu ont de fortes chances de venir jouer les pompiers de service sur le côté droit. Le communiqué précise également que Dembélé n’a donc pas rechuté aux ischio-jambiers et souffre donc du mollet. Il sera forcément indisponible pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Enfin, la dernière mauvaise surprise concerne Nuno Mendes. À l’issue du match, le Portugais ne semblait pas faire partie des joueurs touchés, mais il sera finalement tenu éloigné des terrains durant un moment. Paris a donc perdu deux cadres en attaque (Doué, Dembélé) et ses deux flèches (Hakimi, Mendes) en défense. Dimanche soir, c’est donc une équipe fortement amoindrie qui se présentera face à l’OL.