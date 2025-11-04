Prono
Match PSG - Bayern Munich en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match PSG Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Bayern Munich ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.
- Qui arbitre le match PSG Bayern Munich ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Bayern Munich ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?
Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par L. Díaz 4'.