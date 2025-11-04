Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
PSG
0 - 1
11'
Bayern Munich
Temps forts
4'
0 - 1
L. Díaz
Classement live 1 Bayern Munich 12 4 PSG 9
Possession 65% PSG Bayern Munich
Tirs 0 0 0 0 2 2
Grosses occasions créées 100% Bayern Munich 1 PSG 0
Compositions PSG 4-3-3 Bayern Munich 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 BAY
1882 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
30% 3 Victoires 0% 0 Nul 70% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cheville Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match PSG - Bayern Munich en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 4 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Bayern Munich.

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Stefano Alassio arbitre assistant
Alberto Tegoni arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37027
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 04 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ FOOT
Code PSG-BAY
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Bayern Munich
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Bayern Munich en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match PSG Bayern Munich en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Bayern Munich ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.

Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.

Qui arbitre le match PSG Bayern Munich ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Bayern Munich ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Bayern Munich ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?

Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par L. Díaz 4'.

