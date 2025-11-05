Menu Rechercher
Le PSG s’inquiète sérieusement pour trois autres joueurs !

PSG 1-2 Bayern Munich

Après sa saison 2024/2025 historique, mais incroyablement chargée, le Paris Saint-Germain est en train de payer une sacrée addition. Son infirmerie ne désemplit pas, car le quatuor Doué-Dembélé-Hakimi-Mendes vient d’y entrer. Et selon Canal+, le club de la capitale craint d’autres pépins physiques à l’heure où son calendrier reste très compliqué. Ainsi, les Rouge et Bleu s’inquiètent pour Vitinha, João Neves et Bradley Barcola.

Olivier Tallaron
#PSG : Hormis les blessures d’ Hakimi , Nuno Mendes , Dembele et Doué , le
Staff parisien est en alerte concernant les états de forme de #Vitinha, #Neves et #Barcola. Les 3 joueurs ont émis des signaux de fatigue importants ces derniers jours @CanalplusFoot @infosportplus
Une information pas surprenante, vu ce qu’a annoncé Bradley Barcola hier soir après le match face au Bayern Munich (1-2). «J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer.»

