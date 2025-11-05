Le PSG s’inquiète sérieusement pour trois autres joueurs !

Après sa saison 2024/2025 historique, mais incroyablement chargée, le Paris Saint-Germain est en train de payer une sacrée addition. Son infirmerie ne désemplit pas, car le quatuor Doué-Dembélé-Hakimi-Mendes vient d’y entrer. Et selon Canal+, le club de la capitale craint d’autres pépins physiques à l’heure où son calendrier reste très compliqué. Ainsi, les Rouge et Bleu s’inquiètent pour Vitinha, João Neves et Bradley Barcola.

Une information pas surprenante, vu ce qu’a annoncé Bradley Barcola hier soir après le match face au Bayern Munich (1-2). «J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer.»