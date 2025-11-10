Menu Rechercher
Etta Eyong répond à l’intérêt du Real Madrid et du Barça

Etta Eyong

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de Liga cette saison, Karl Etta Eyong attire les regards du FC Barcelone, qui le suit pour renforcer son attaque la saison prochaine et éventuellement remplacer Robert Lewandowski, mais aussi du Real Madrid. L’attaquant camerounais, actuellement au Levante, reste concentré sur ses performances et préfère ne pas se laisser distraire par les rumeurs sur son futur, même s’il est fier de l’intérêt des deux cadors espagnols.

« Pour l’instant, je dois continuer avec Levante et on verra ce qui se passe. J’essaie de ne pas trop regarder mon téléphone, car mes amis m’appellent pour me raconter tous les bruits autour de mon futur. Je leur dis "je ne sais rien, je jouais juste à la PlayStation". Je préfère mille fois jouer à Call of Duty, regarder des animés ou lire des livres d’histoire plutôt que de m’occuper des rumeurs. Si je dois faire un grand pas, cela ne se produira que si je fournis beaucoup d’efforts », a-t-il expliqué dans une interview accordée à GiveMeSport. Le joueur de 22 ans a aussi évoqué ses modèles et ses ambitions, en citant deux joueurs liés par le FC Barcelone. « Samuel Eto’o est le meilleur, et j’ai beaucoup appris de Robert Lewandowski », a-t-il lancé, avant d’avouer qu’il souhaite un jour jouer en Premier League.

