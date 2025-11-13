Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Dean Huijsen recadre les journalistes sur Lamine Yamal et Vinicius Jr

Dean Huijsen avec le Real Madrid @Maxppp
Géorgie Espagne

Arrivé cette saison en Espagne, Dean Huijsen a découvert la pression qui entoure les joueurs évoluant au Real Madrid, mais aussi au FC Barcelone. Lui-même remis en question dernièrement par la presse madrilène, l’international espagnol de 20 ans a profité de ce rassemblement pour prendre la défense de deux cibles régulières des médias : Lamine Yamal et Vinicius Jr.

«Lamine est un garçon normal, il a 18 ans. Parfois, les choses sont exagérées. C’est la même chose avec Vinícius : c’est un joueur incroyable et quelqu’un de très bien, mais dès qu’il fait la moindre petite erreur, il est trop critiqué. Si nous méritons d’être critiqués, critiquez-nous, mais souvent, vous dépassez les bornes», a-t-il déclaré au micro de Radio Marca.

