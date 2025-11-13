Mercato : Luis Henrique proposé à l’OM, à l’OL et à Monaco !

Auteur d’une saison en tout point réussie avec l’OM (7 buts et 8 passes décisives en L1), Luis Henrique prenait la direction de l’Inter Milan, vice-champion d’Europe en titre, l’été dernier. L’ailier brésilien, qui peinait quelques mois auparavant à s’imposer dans la cité phocéenne, voyait une occasion en or de donner à sa carrière une nouvelle dimension dans l’un des meilleurs clubs européens qui déboursait alors 23 M€ pour se l’offrir. Mais loin de Marseille, le Brésilien a rapidement déchanté.

Aligné quasi immédiatement après son arrivée au club lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis (3 apparitions - 154 minutes de temps de jeu), Luis Henrique a connu des débuts plus chaotiques avec l’Inter à la reprise des championnats. Avec seulement 211 minutes de temps de jeu en Serie A (dont 2 titularisations) et seulement 13 minutes jouées en Ligue des Champions, l’ancien Marseillais n’a pas réussi à se montrer décisif à une seule reprise sous les ordres d’un Cristian Chivu plutôt perplexe quant aux performances de son joueur.

L’OM, l’OL et Monaco pas intéressés par Luis Henrique

Pire, la presse italienne, à commencer par la Gazzetta dello Sport, est désormais plutôt piquante à l’évocation des performances du n°11 interiste : «Luis Henrique n’est plus seulement un mystère à 23 millions d’euros, il est aussi et surtout le grand perdant du flanc gauche de l’Inter. Car le signal lancé par Chivu dimanche dernier à San Siro est clair : lorsque l’entraîneur nerazzurro, après une heure de jeu contre la Lazio, a décidé de rappeler Dumfries sur le banc, ce n’est pas le Brésilien arrivé à Appiano en provenance de Marseille qui a remplacé le Néerlandais, comme la logique l’aurait voulu, mais l’autre Brésilien, Carlos Augusto, qui jusqu’à présent a joué à la fois le rôle de remplaçant de Dimarco et celui de remplaçant de Bastoni à gauche et qui se prépare maintenant à passer, si nécessaire, sur le côté opposé. Car une chose est sûre : même si Dumfries a besoin de souffler comme tous les autres titulaires de l’Inter, Luis Henrique n’est pas l’homme de la situation pour le remplacer.»

Un constat partagé en interne au sein du club lombard qui veut déjà se débarrasser de ce très coûteux flop estival. Son entourage prépare son exfiltration et a d’ailleurs tenté de le proposer en Ligue 1 ces derniers temps. Selon nos informations, Luis Henrique a été proposé à l’AS Monaco, à l’OM et à l’OL. Mais aucun des clubs n’a été réceptif. Le mercato hivernal est encore loin et nul doute que des courtisans devraient se manifester pour récupérer cet ailier polyvalent, auteur d’une bonne saison l’année dernière à Marseille…