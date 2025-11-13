EdF : le bel hommage des supporters français contre l’Ukraine
Alors que l’équipe de France défiait ce jeudi l’Ukraine, ce match se tenait exactement 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 ayant frappé Paris, que ce soit au Bataclan, mais aussi aux abords du Stade de France alors que les Bleus l’emportaient 2-0 contre l’Allemagne. Une rencontre au contexte spécial donc qui a occasionné un bel hommage de la part des supporters de l’équipe de France.
Le bel hommage du Parc des Princes qui honore la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. 🇫🇷
A la 15e minute de la rencontre et sous l’impulsion des Irrésistibles Français, les supporters des Bleus ont déployé le drapeau français dans un tifo et une banderole avec le message suivant "à nos 132 étoiles du 13 novembre" en mémoire des victimes des attentats. Le tout en chantant l’hymne français, la Marseillaise.
