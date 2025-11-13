Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 9e journée
France
0 - 0
MT
Ukraine
Diffusé sur TF1
Temps forts
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 France 11 2 Ukraine 8
Possession 75% France Ukraine
Tirs 10 7 0 3 0 0
Compositions France 4-2-3-1 Ukraine 5-3-2
Qui va gagner ?
1 FRA N NUL 2 UKR
973 participants Terminé
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 1/2 50% #2 Flag France Michael Olise 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Manu Koné 3 #2 Flag France Rayan Cherki 2 #3 Flag France Bradley Barcola 2
Fautes subies
#1 Flag France Lucas Digne 2 #2 Flag France Michael Olise 2
Tirs (%)
#1 Flag France Rayan Cherki 0/4 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Lucas Digne 4/4 100% #2 Flag France Manu Koné 7/11 64% #3 Flag Ukraine Oleh Ocheretko 6/12 50%
Interceptions
#1 Flag Ukraine Oleksandr Svatok 2 #2 Flag Ukraine Yehor Yarmoliuk 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Lucas Digne 2/2 100% #2 Flag Ukraine Oleksii Hutsuliak 2/3 67% #3 Flag France William Saliba 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 0/6 0% #2 Flag France Bradley Barcola 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Ukraine Yehor Yarmoliuk 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Ukraine Oleh Ocheretko 0/2 0% #2 Flag Ukraine Roman Yaremchuk 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Jules Koundé 51/52 98% #2 Flag France N'Golo Kanté 45/47 96% #3 Flag France Manu Koné 54/57 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Rayan Cherki 40 #2 Flag France Manu Koné 28 #3 Flag France Michael Olise 28

Voir tout
Série en cours
N
V
V
V
V
V
V
N
D
V
Rencontres précédentes
60% 3 Victoires 40% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Adrien Rabiot Adrien Rabiot Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Ischio-jambiers Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Oleksandr Zinchenko Oleksandr Zinchenko Blessure à l'aine

Match France - Ukraine en direct commenté

9e journée de Eliminatoires CM - Europe - jeudi 13 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Ukraine (Eliminatoires CM - Europe, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Eliminatoires CM - Europe entre France et Ukraine. Ce match aura lieu le jeudi 13 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Ukraine.

On en parle

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0
0.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
Rade Obrenović quatrième arbitre
Benjamin Brand arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37013
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 13 novembre 2025 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 9
Diffusion TF1
Code FRA-UKR
Zone Europe
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Ukraine
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Ukraine en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 novembre 2025 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Ukraine ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, D. Upamecano, W. Saliba, J. Koundé, M. Koné, N. Kanté, B. Barcola, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.

Ukraine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Rebrov évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : A. Trubin, T. Mykhavko, O. Svatok, I. Zabarnyi, B. Mykhailichenko, O. Karavaiev, Y. Nazaryna, E. Yarmoliuk, O. Ocheretko, R. Yaremchuk, O. Hutsuliak.

Qui arbitre le match France Ukraine ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Ukraine ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match France Ukraine ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Comparer les stats du match
