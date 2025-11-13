Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match France - Ukraine en direct commenté
9e journée de Eliminatoires CM - Europe - jeudi 13 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Ukraine (Eliminatoires CM - Europe, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Eliminatoires CM - Europe entre France et Ukraine. Ce match aura lieu le jeudi 13 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Ukraine.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Ukraine en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 novembre 2025 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Ukraine ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, D. Upamecano, W. Saliba, J. Koundé, M. Koné, N. Kanté, B. Barcola, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.
Ukraine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Rebrov évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : A. Trubin, T. Mykhavko, O. Svatok, I. Zabarnyi, B. Mykhailichenko, O. Karavaiev, Y. Nazaryna, E. Yarmoliuk, O. Ocheretko, R. Yaremchuk, O. Hutsuliak.
- Qui arbitre le match France Ukraine ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Ukraine ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match France Ukraine ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.