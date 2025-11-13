PSG : Matvey Safonov devient la risée de toute la Russie après sa bourde

Sale temps pour les gardiens du Paris Saint-Germain. Titulaire du poste depuis le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier (24 ans) a vu le ciel s’assombrir lui qui peine à faire l’unanimité, lui dont le manque de confiance, de régularité et de caractère sont pointés du doigt. Pour ne rien arranger, il a été en pleine tempête dimanche dernier à quelques heures du choc face à l’OL en Ligue 1 après avoir liké la publication d’un membre du RN sur les réseaux sociaux. L’international tricolore a fermement démenti tout lien avec le parti politique et ses idées. Au-delà de cette sombre affaire, l’ancien du LOSC est de plus en plus remis en question par certains supporters, qui souhaitent que Matvey Safonov ait sa chance.

Doublure de Gigio l’an dernier, le Russe espérait une embellie et vivre une vraie concurrence avec le Français cette saison. Mais le message est plutôt clair de la part de Luis Enrique et de son staff puisqu’il n’a pas joué la moindre minute cette saison. De plus en plus lassé et agacé par sa situation, Safonov a entrouvert la porte à un départ. Mais rien n’a changé puisqu’il n’a pas eu de temps de jeu. Ce qu’il est allé chercher en Russie, où on compte toujours sur lui. Mardi, l’entraîneur des gardiens de la sélection, Vitaly Kafanov, a avoué : « oui, Matvey est le numéro un (en sélection). Malgré le manque de temps de jeu au PSG, il est en excellente forme grâce à un entraînement constant avec des grands noms.»

Une erreur pour Matvey Safonov

Il a ensuite ajouté que son joueur peut rivaliser avec Lucas Chevalier, mais qu’il faut lui donner sa chance. En attendant, il a retrouvé le terrain hier soir à Saint-Pétersbourg à l’occasion du match amical entre la Russie et le Pérou. Titulaire au coup d’envoi, il a vu son équipe ouvrir le score à la 18e minute de jeu grâce à Aleksandr Golovin (1-0). Servi par Alekseï Miranchuk, qui a profité d’une erreur grossière du gardien péruvien Pedro Gallese, le joueur de Monaco a marqué dans le but vide. La Sbornaya pensait avoir fait le plus dur. Mais voilà que Matvey Safonov a lui aussi commis une bourde qui a coûté un but aux siens à la 82e minute de jeu.

«Un attaquant au nom original de Valera a mis Safonov à l’épreuve d’une puissante frappe lointaine. Le test a échoué : Safonov a plongé pour capter le ballon, mais n’a pas réussi à le bloquer», écrit Sport Express pour décrire ce but. Le média russe a ajouté plus tard dans son analyse du match : «la bourde de Safonov a privé l’équipe russe de la victoire face au Pérou. Elle a encaissé un but en fin de match suite à une erreur de Safonov. La jambe de Matvey a clairement cédé en raison de l’état loin d’être idéal du terrain de la Gazprom Arena. L’équipe de Karpin n’a pas marqué pendant le temps restant, et le match s’est terminé sur un score de 1-1.» La publication russe Championnat a également pointé l’erreur du joueur parisien.

La presse russe et le sélectionneur ne l’épargnent pas

«Matvey fut une mauvaise surprise. Safonov a commis une erreur, permettant à Valera de marquer (…) A la 82e minute, Valera a stupéfié le public. Il ne s’agissait pas du sélectionneur de l’équipe nationale russe, mais du joueur de l’Universitario, Alex Valera. D’une frappe puissante de 30 mètres, il a pris Safonov par surprise ! Matvey, visiblement en retard dans sa réaction, n’a fait qu’effleurer le ballon au lieu de le bloquer.» Coupable sur but péruvien selon la presse, Safonov a été au centre des débats après la rencontre. Certains ont volé à son secours, à l’image de son coéquipier Matvey Lukin. « Safonov s’est-il excusé ? Personne ne s’attendait à des excuses. Tout le monde fait des erreurs. Honnêtement, je n’ai pas vu la situation. Certes, il n’a pas sauvé le match, mais Matvey est un très bon gardien, très talentueux. Il était donc hors de question de lui reprocher quoi que ce soit.»

A la télévision russe, Andrei Talalaev, l’entraîneur du Baltika, était aussi de son côté. « Si Matvey avait été en pleine forme, il n’aurait pas encaissé ce but. Sa jambe a flanché et il a perdu sa concentration.» Mais le Francilien n’a pas été franchement soutenu par d’autres. Son coéquipier, Alekseï Miranchuk, a confié : « c’est le football. C’est dommage d’avoir encaissé ce but. On n’arrivait pas à marquer. Je pense qu’avec un deuxième but, le match aurait été plus tranquille. On a eu nos occasions. Ce but encaissé était une surprise. D’abord, on a concédé un tir. Matvey, peut-être, ne s’y attendait pas… Je ne sais pas, c’était peut-être inattendu. La balle suivait une trajectoire si imprévisible qu’elle a dévié et est légèrement sortie de la trajectoire prévue.»

Le gardien a été renvoyé au PSG

Son sélectionneur, Valery Karpin, en a fait de même. « S’il y avait eu un match de qualification, aurions-nous perdu des points ? S’il y avait eu un match de qualification maintenant, la composition de l’équipe aurait été différente. Safonov n’aurait peut-être pas joué. Nous n’avons eu aucune occasion devant notre but. Nous avons encaissé un but parce que la jambe de Safonov a glissé, et certainement que le gardien a perdu l’équilibre. Je ne suis pas expert. Il a peut-être raté le but, et sa jambe a glissé. On le voit bien au ralenti. Je pense que si sa jambe n’avait pas glissé, le but n’aurait pas été marqué.» Puis il a ajouté concernant l’avenir et la situation de son joueur : « c’est un joueur mature. Il prendra la décision qu’il jugera nécessaire. Je ne pense pas qu’il soit satisfait de sa situation actuelle au PSG. Le moment viendra où il devra prendre une décision.»

Le gardien ne joue plus et cela impacte la sélection russe. «Le gardien de 26 ans traverse une période difficile : il ne joue plus au PSG et perd du terrain en sélection. Espérons que Safonov retrouve rapidement son meilleur niveau, mais pour l’instant, cap sur le match contre le Chili, qui aura lieu le 15 novembre à Sotchi. Il sera intéressant de voir si le remplaçant de Matvey parviendra à préserver sa cage inviolée.» Car comme la fédération de football russe l’a indiqué ce matin, Safonov ne fait pas partie du groupe qui jouera le 15 novembre contre le Chili en amical. Aucune raison n’a été indiquée dans le communiqué de presse. Certains estiment que c’est en relation avec son erreur d’hier soir, puisqu’il n’y a pas de mention d’une blessure dans le message de la RFU. Ce qui est sûr, c’est qu’il a été autorisé à rejoindre Paris. Le sélectionneur russe a confirmé qu’il est le seul joueur étranger du groupe à quitter le rassemblement. Les temps sont durs pour Safonov…