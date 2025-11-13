Matvey Safonov quitte le rassemblement de la Russie

Scotché au banc de touche au Paris Saint-Germain, Matvey Safonov (26 ans) a de plus en plus de mal à supporter la situation. D’autant que son concurrent, Lucas Chevalier, ne brille pas franchement. Pour retrouver du temps de jeu, le portier, qui n’a pas joué le moindre match cette saison dans la capitale française, comptait sur la sélection russe. En début de semaine, l’entraîneur des gardiens de l’équipe nationale de Russie a assuré que Safonov est encore et toujours le n°1.

Il était d’ailleurs titulaire hier dans les cages lors du match amical face au Pérou. Il a participé à l’intégralité de la rencontre. En revanche, la fédération de football russe (RFU) a annoncé dans un communiqué qu’il ne sera pas de la partie face au Chili samedi à 16 heures (amical). Il ne s’est pas rendu à Sotchi, où se déroulera ce match, avec ses 27 coéquipiers. Une information également confirmée par le sélectionneur russe, Valery Karpin, qui a annoncé que le gardien va retourner au PSG.