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Ligue 1

L’OM va dévoiler son nouveau logo

Par Allan Brevi
1 min.
4e maillot édition limitée de l'OM 2025-26 logo @Maxppp

L’OM s’apprête à tourner une page importante de son histoire avec l’arrivée imminente d’un nouveau logo. Les dirigeants olympiens, engagés depuis plusieurs mois dans une refonte de l’identité visuelle du club, devraient dévoiler ce nouvel écusson dans les prochains jours selon [La Provence](https://www.laprovence.com/article/om/41937498881363/om-le-club-va-devoiler-un-nouveau-logo). Il s’agira du douzième emblème de l’histoire de l’OM, venant remplacer celui en place depuis 2004. Pensé pour s’adapter aux standards actuels, notamment numériques, ce nouveau visuel se veut plus épuré et moderne, tout en conservant certains éléments historiques forts comme l’étoile et la devise « Droit au but ».

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Antoine Glorieux
Nouveau logo de l’OM ?
Cette marque a été déposée au mois de mai 2025. Pas par l’OM, mais pas une société marseillaise.

Quel seraient vos avis si c’était le nouveau logo ? #teamOM
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Si le projet s’inscrit dans une volonté de modernisation, il ne fait pas l’unanimité en interne comme auprès des supporters. Inspiré notamment d’un style « art déco », ce nouveau logo divise par ses formes arrondies et son interprétation du célèbre monogramme. Certains regrettent une perte d’identité et un éloignement des codes historiques du club, allant jusqu’à évoquer une rupture avec l’ADN marseillais. Malgré ces critiques, la direction assume ce virage stratégique, convaincue de la nécessité d’inscrire l’OM dans une nouvelle ère visuelle…

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