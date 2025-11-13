Amical : l’Algérie domine le Zimbabwe sans trembler

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 et la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Algérie prépare ces deux compétitions. La sélection de Vladimir Petkovic recevait ce jeudi le Zimbabwe pour un match amical. Une rencontre dominée aisément par les Verts contre un adversaire à sa portée.

La suite après cette publicité

Baghdad Bounedjah a ouvert le score (14e) avant que Mohamed Amoura (41e) double la mise. Avant la pause, Jaouen Hadjam a même enfoncé le clou (45e +1). En fin de match, Tawanda Chirewa a réduit l’écart sur penalty (88e). L’Algérie s’impose donc 3-1.