Liga

Mercato : 40 M€ libérés… le Barça prépare un coup magistral pour l’après-Lewandowski

Avec le départ probable à venir de Robert Lewandowski, le FC Barcelone va devoir recruter un attaquant de premier plan l’été prochain. Encore faut-il que le club puisse financer une telle opération, ce qui sera le cas d’après les dernières informations venues d’Espagne.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Joan Laporta et Deco prennent la pose @Maxppp

Le FC Barcelone va probablement tourner la page Robert Lewandowski à la fin de saison et du contrat du Polonais. C’est la tendance du moment même si l’ancien Bavarois a la possibilité, en accord avec le club, d’activer une option pour prolonger d’une saison. Le voile sera bientôt officiellement levé. «Je suis tranquille. Je ne sais pas où je serai ni ce que je voudrai faire dans quelques mois. Je n’ai rien à faire dans l’urgence et je ne suis pas pressé» expliquait le joueur ces dernières heures depuis sa sélection.

L’heure sera bientôt à sa succession. Des noms ont d’ailleurs déjà été évoqués il y a quelques jours, notamment celui d’Harry Kane. L’Anglais serait même perçu comme la priorité de la direction. Il possède une clause libératoire de 65 M€ avec le Bayern et est très apprécié d’Hansi Flick. Il coche toutes les cases mais encore faut-il pouvoir financer son arrivée. C’est souvent là que le bât blesse avec le Barça. Pourtant, d’après Mundo Deportivo, les Blaugranas auront les moyens l’été prochain d’attirer un numéro 9 de premier plan.

Le financement d’un grand 9 est possible

C’est même tout simple. Le départ de Lewandowski va libérer 40 M€ de masse salariale (salaires et charges compris). Une enveloppe rondelette qui va permettre au Barça de facilement rentrer dans les clous de la règle du 1:1 en lien avec le fair-play financier de la Liga. La croissance de certains revenus aussi, notamment grâce à la réouverture prochaine du Nou Camp, de la vente d’espaces VIP, et de contrats liés à différentes marques et entreprises commerciales doivent permettre le financement d’une telle opération.

Dans cette perspective, l’argent venant des compétitions sportives, la Ligue des Champions en tête, est également un plus. Si Erling Haaland restera un rêve inaccessible pour Joan Laporta et Deco, d’autres attaquants de premier plan peuvent venir combler le vide laissé par le départ de Lewandowski. Outre Harry Kane, les autres pistes se nomment Julian Alvarez (25 ans) de l’Atlético de Madrid, Serhou Guirassy (29 ans) du Borussia Dortmund, et Victor Osimhen (26 ans) de Galatasaray. Etta Eyong est aussi une alternative, mais à moindre coût.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
Liga
Barcelone
Harry Kane
Serhou Guirassy
Julián Álvarez
Victor Osimhen

Liga
Barcelone Logo Barcelone
Harry Kane Harry Kane
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Julián Álvarez Julián Álvarez
Victor Osimhen Victor Osimhen
