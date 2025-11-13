Le Barça a désigné sa priorité au poste de n°9

En fin de contrat en juin prochain, Robert Lewandowski ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mardi, en conférence de presse, le Polonais de 37 ans a avoué qu’il n’avait pas encore fait son choix. Le FC Barcelone ne veut pas se retrouver sur le carreau et explore déjà des pistes pour le remplacer à la pointe de l’attaque. D’ailleurs, une priorité a été désignée d’après The Guardian.

Le média anglais, réputé pour son sérieux, assure que les pensionnaires du Camp Nou ont fait d’Harry Kane leur cible n°1. Le joueur de 32 ans est perçu comme le parfait successeur de Lewy par la cellule de recrutement. Et il pourra être disponible pour un peu plus de 50 M€ cet été, lui qui dispose d’une clause spéciale. Mais il faudra se montrer convaincant puisque l’ancien de Tottenham est sous contrat jusqu’en 2027 à Munich. Une ville où il se sent bien ainsi que sa famille. Son club est aussi très content de lui.