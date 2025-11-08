Julian Alvarez répond cash à l’intérêt du PSG et du FC Barcelone

Il est à n’en pas douter l’un des prochains feuilletons du mercato d’été. Julian Alvarez n’a toujours pas prolongé avec l’Atlético de Madrid, qui tente pourtant de lui mettre le stylo dans la main depuis plusieurs semaines maintenant. Il n’y a pas urgence non plus pour l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2030, arrivé dans la capitale espagnole il y a 15 mois maintenant en provenance de Manchester City et contre 75 M€. Ce sont ses grandes performances qui mettent les Colchoneros en alerte.

L’Araignée a eu un petit retard à l’allumage à ses débuts, avant de marquer 29 buts et distribuer 8 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues avec son club. À Madrid, il peut enfin être titulaire, ce que ne pouvait pas lui promettre Pep Guardiola en raison de la présence d’Erling Haaland. Cette saison, le champion du monde 2022 est reparti sur les mêmes bases avec 9 réalisations en 14 matchs disputés, et 4 passes décisives. L’Atlético souhaite surtout assurer ses arrières.

Julian Alvarez ne ferme pas la porte

Le club de la capitale le sait, le FC Barcelone et le PSG sont intéressés par les services du joueur de 25 ans. Le fait de ne pas prolonger participe à ces rumeurs, d’autant qu’avec les Matelassiers, Alvarez craint d’être cantonné à un rôle d’outsider en Liga et en Ligue des Champions. Il voit plus grand que cela mais l’Atlético est-il en capacité de rivaliser avec les géants d’Espagne et d’Europe pour les titres ? «Rien de ce qui a été écrit n’est vrai, ce ne sont que des spéculations fantaisistes», réagissait il y a peu son agent, Fernando Hidalgo.

Au tour du joueur de prendre la parole dans les colonnes de France Football, et de répondre aux rumeurs. «Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux… En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison.» La porte est loin d’être fermée…