Mercato PSG : la grande annonce de Luis Enrique

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s’est dit ouvert à l’idée de recruter cet hiver, sans pour autant se montrer obsédé.

Par Jordan Pardon
Ousmane Dembélé touché au mollet, Nuno Mendes victime d’une entorse au genou, Désiré Doué touché à la cuisse, Achraf Hakimi blessé à la cheville et possiblement à la CAN cet hiver… L’infirmerie parisienne ne désemplit pas. Sous l’effet conjugué de toutes ces absences et de l’enchainement des matchs, le PSG va rapidement devoir réagir.

Depuis plusieurs jours maintenant, il se murmure que Paris souhaite se renforcer au poste de latéral droit, où Achraf Hakimi n’a pas de véritable doublure. Le nom d’Eric Garcia est souvent revenu, l’Espagnol remplissant le cahier des charges du profil ciblé par Paris, à savoir un défenseur polyvalent. Selon nos informations, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes sont également recherchés.

Luis Enrique se dit "ouvert" à des renforts

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Lyon, Luis Enrique a été invité à s’exprimer sur la possibilité de voir de nouveaux visages débarquer à Paris prochainement. Pas obsédé par cette idée, il s’est quand même dit "ouvert", une nouveauté jusqu’ici. «On est ouvert tout le temps au mercato et aux différentes possibilités, mais pas d’urgence, pas de préoccupation. On a une planification, on pense non seulement aux choses positives, mais aussi négatives», a-t-il expliqué.

«En ce moment il n’y a pas de problèmes à part les blessures, mais toutes les équipes ont des blessures, on est calme et tranquille, on est ouvert (pour le mercato) et serein.» Concernant le poste de latéral droit, laissé vacant pour plusieurs semaines suite à la blessure d’Achraf Hakimi contre le Bayern Munich, Luis Enrique a déclaré qu’il allait faire appel à David Boly, joueur de 16 ans. Le titi parisien sera dans le groupe demain face à l’OL, une première pour lui.

