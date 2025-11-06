Le PSG réfléchit à recruter 3 joueurs en janvier

La blessure de trop. Mardi soir au Parc des Princes, l’image d’un Hakimi sortant du terrain en larmes a suscité l’effroi, et pas seulement en raison de l’ignoble tacle de Luis Diaz et de la vision de la cheville gauche du Marocain. Forcément, cette blessure grave, qui devrait mettre Hakimi sur le flanc entre 6 et 8 semaines, a fait rejaillir les décisions prises au cours de l’été dernier, et totalement assumées par Luis Enrique. Celle de ne pas recruter outre-mesure. Seuls Chevalier et Zabarnyi (et le gardien Renato Marin) sont venus renforcer l’équipe première, à l’issue d’une saison à rallonge.

La suite après cette publicité

Plusieurs fois face à la presse, Luis Enrique a endossé la responsabilité, conjointe avec Luis Campos, de ne pas recruter de doublures, à Achraf Hakimi notamment mais aussi au milieu et en attaque. Des choix salués lorsque la jeune garde parisienne, incarnée par Mayulu et Ndjantou, a brillé en Ligue des Champions face à Barcelone. Mais le coup dur de la blessure d’Hakimi, les nouveaux déboires de Dembélé, sorti à la 25e minute face au Bayern Munich, et l’extrême fatigue ressentie par certains joueurs, comme Bradley Barcola, vont pousser le PSG à sonder le marché en janvier.

Le PSG espère 3 renforts

Selon nos informations, le PSG souhaite bondir sur les opportunités au cours du mercato hivernal. En ciblant un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes. En résumé, ce qu’il aurait probablement fallu recruter dès le marché estival, si Luis Enrique n’avait pas décidé de faire confiance aux Titis. Il a touché aux limites de cette ambition, car si cela a parfois fonctionné, il a aussi aperçu quelques manques au cours des dernières semaines, ce qui l’aurait convaincu d’accepter des renforts en janvier.

La suite après cette publicité

Reste à savoir si le PSG trouvera chaussure à son pied sur ce marché souvent restreint. Hier, L’Equipe a mentionné une première piste en défense, menant à Eric Garcia, capable de jouer dans l’axe mais aussi sur le flanc droit de la défense. Une piste abordable car le joueur arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. La saison passée, Paris avait arraché Kvarastkhelia à Naples pour 70 M€, un élément essentiel dans la quête de la première Ligue des Champions. Cela n’arrive pas tous les hivers, et Luis Enrique garde son exigence sur le profil des recrues, qui doivent coller à ses besoins techniques et tactiques.