PSG : Ibrahim Mbaye a frappé très fort pour ses débuts avec le Sénégal

Ibrahim Mbaye n’a que 26 matchs professionnels (1 but, 2 passes décisives) avec le PSG mais ça n’a pas empêché Pape Thiaw de lui faire confiance. Le choix du sélectionneur d’appeler le jeune Parisien de même pas 18 ans (il les aura le 24 janvier prochain) s’est avéré payant. Après une première apparition (15 minutes) lors de la défaite en amical contre le Brésil (2-0) samedi dernier, l’attaquant parisien a cette fois célébré sa première titularisation avec le Sénégal contre le Kenya. Il s’en souviendra sans doute très longtemps puisqu’il est l’officieux homme du match.

Les Lions de la Teranga ont écrasé leur adversaire en amical 8-0 ! L’occasion pour Mbaye d’ouvrir son compteur international - une frappe du gauche croisée à l’entrée de la surface à la 48e minute - en plus de distribuer deux passes décisives (pour Malick Diouf 12e et Sadio Mané 17e) et de provoquer un penalty transformé par Mané (31e). Le tout en seulement 68 minutes passées sur le terrain jusqu’à son remplacement sous les applaudissements par Cheikh Sabaly. Le natif de Trappes, devenu plus jeune buteur et passeur de l’histoire du Sénégal, a sans doute marqué des points à quelques semaines de la CAN, et à sept mois du Mondial.

Impliqué sur 4 des 8 buts

«Je tenais à féliciter mes joueurs parce qu’ils ont vraiment respecté les consignes. Ils ont fait un match sérieux, en respectant nos phases de jeu, et j’ai trouvé ça très important», a réagi Pape Thiaw après la victoire du jour, particulièrement satisfait de l’été d’esprit. «Quand on a des joueurs compétiteurs, qui n’aiment pas perdre, et qui sont capables de rebondir après une défaite, c’est un atout», poursuivait le sélectionneur, minorant le record de la plus large victoire des siens. «On voulait juste gagner ce match et jouer sérieusement. Faire un match correct était notre objectif, et c’est chose faite. Félicitations aux joueurs.»

Le patron de la sélection a bien conscience de cette adversité, à relativiser, mais c’est une aubaine pour le joueur formé au PSG. Il poursuit sa progression de manière linéaire. Avec déjà 14 apparitions toutes compétitions confondues cette saison en club, il entre de plus en plus dans la rotation de Luis Enrique. S’il est encore irrégulier, sa titularisation contre le Barça en Ligue des Champions montre la confiance que place en lui le coach asturien. Les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé lui offrent la possibilité de jouer davantage et d’afficher ce tout nouveau statut d’international.