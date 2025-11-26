Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Pablo Longoria réagit à la première de Darryl Bakola

Marseille 2-1 Newcastle

Hier soir, l’Olympique de Marseille a remporté son deuxième match de Ligue des Champions de la saison contre Newcastle (2-1). Un succès qui a permis aux Phocéens de revenir provisoirement dans le top 24 du classement. Ce match a aussi permis au jeune Darryl Bakola de vivre à 17 ans la première titularisation de sa carrière avec l’OM. Une grande première qu’il a plutôt bien réussie. C’est d’ailleurs aussi ce que pense son président Pablo Longoria.

«Darryl, c’est le bon exemple. C’est aussi le cas pour les autres joueurs qui ont déjà joué en pro, comme "Robi" (Vaz), "Tadj" (Mmadi). Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage avec lesquels il a joué. C’est la récompense de notre travail collectif au club, celui de tous les éducateurs. Ce n’était pas facile de vivre sa première titularisation en Ligue des champions face à une équipe de Premier League. Il a été à la hauteur», a-t-il déclaré à La Provence.

Ligue des Champions
Marseille
Darryl Bakola

Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Darryl Bakola Darryl Bakola
